A6 bei Reilingen. (mf/pol/rl) Auf der Autobahn A6 kam es in Höhe des Parkplatzes bei Reilingen am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18.15 Uhr war ein 38-jähriger Opel-Fahrer mit seinem 6-jährigen Sohn auf dem Rücksitz zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe des Parkplatzes bei Reilingen übersah der Opel-Fahrer das Ende eines Staus und fuhr ungebremst einem auf der rechten Spur stehenden Kleinlaster ins Heck.

Der Vater und sein Sohn wurden beim Aufprall schwer verletzt und im Opel eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die beiden in einer etwa 45 Minuten dauernden Rettungsaktion aus dem demolierten Opel retten. Der 38-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 6-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die Autobahn Richtung Heilbronn komplett gesperrt. Danach wurde die linke Spur wieder freigegeben, die rechte und mittlere Fahrstreifen blieben gesperrt. Es bildete sich ein drei Kilometer langer Stau. Der Opel und der Kleinlaster mussten abgeschleppt werden. Es entstand etwa 13.000 Euro Sachschaden.

Die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten dauerten am Abend noch an.

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 21 Uhr