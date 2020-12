A6 bei Reilingen. (pol/rl) Zwischen der Rastanlage Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz kam es am Mittwochvormittag in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall. An dem Unfall kurz nach 11.30 Uhr waren laut Polizei drei Fahrzeuge beteiligt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte ein Autofahrer einen Rückstau übersehen und war auf ein vor ihm anhaltendes Fahrzeug aufgefahren. Dieses wiederum wurde auf ein davorstehendes Auto geschoben.

Zwei Personen wurden verletzt und mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Seit 14 Uhr ist die A6 wieder frei, der Rückstau während der Teilsperrung belief sich in der Spitze auf rund drei Kilometer.

Update: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 14.13 Uhr