Mannheim/Schwetzingen. (cab) Die Vorarbeiten für die Fahrbahnsanierung auf der A 6 zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl haben begonnen. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mit. Saniert wird in Richtung Heilbronn. Die Gegenfahrbahnen waren schon in den Jahren 2012 und 2013 erneuert worden.

Die jetzige Maßnahme ist rund vier Kilometer lang und schließt eine Sanierung des Brückenbauwerks auf Höhe des Rheinauer Sees mit ein. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, sei es ihr Ziel, die in die Jahre gekommene Betonfahrbahn von Grund auf zu erneuern. Außerdem soll die Sicherheit auf der Strecke verbessert werden – zum Beispiel durch den Bau einer neuen Betonschutzwand auf dem Mittelstreifen, welche die alten Leitplanken aus Stahl ersetzen soll. Diese werden am rechten Fahrbahnrand erneuert. Sperrungen seien während der Bauzeit bis voraussichtlich Mitte Dezember nicht vorgesehen, hieß es. Allerdings sei aufgrund der Verkehrsführung in der Baustelle mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen – gerade während der Stoßzeiten.

Bevor es losgehen kann, muss der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgelegt werden. Dafür wird auf Höhe des Mannheimer Rangierbahnhofs eine sogenannte Mittelstreifenüberfahrt eingerichtet. Im Süden besteht diese schon. Sie war im Zuge der im Juli abgeschlossenen Sanierung der Brücke über die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe eingerichtet und nur auf Zeit geschlossen worden.

Die Vorarbeiten an der Verkehrsführung sollen rund drei Wochen dauern. Damit es möglichst wenige Beeinträchtigungen für den Verkehr gibt, wird hier nachts von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geschafft. Läuft alles nach Plan, dann stehen ab 6. September auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim je Fahrtrichtung zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Danach beginnen die Sanierungsarbeiten.