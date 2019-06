A6 bei Hockenheim. (pri/pol/mün) Der Fahrer eines Schweizer Dacia Logan verunglückte am Pfingstmontag auf der A6 bei Hockenheim. Wie die Polizei Karlsruhe bestätigte, sollte der Mann in ihrem Bereich kontrolliert werden. Doch er habe Gas gegeben und sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd bis in den Rhein-Neckar-Kreis geliefert.

Im Bereich des Autobahndreiecks Hockenheim soll der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er krachte erst gegen die rechte Leitplanke und dann überschlug sich der Dacia.

Das Auto landete auf dem Dach und der Mann konnte sich selbst befreien. Nach ersten Informationen wurde er dann in Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen und warum der Mann sich nicht kontrollieren lassen wollte, liegen noch keine Informationen vor.