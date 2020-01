A6 bei Hockenheim. (pol/mare) Das Wochenende. Für Familien die Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Für Lkw-Fahrer auf Tour die Zeit, die die Stunden bis zur Weiterfahrt am Montag totzuschlagen. Und das geschieht oftmals mit übermäßig viel Alkohol. Daher führt die Polizei in der Region seit mehr als einem Jahr gezielt Kontrollen auf den Rastplätzen durch. So wie an diesem Sonntag an der Tank- und Rastanlage der Autobahn A6 bei Hockenheim.

Kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots wurden dabei 159 Fahrer überprüft. Das Ergebnis: Neun von ihnen hatten noch Alkohol von mindestens 0,5 Promille im Blut - das entspricht 5,7 Prozent der Kontrollierten -, fünf davon sogar mehr als ein Promille. Der "Spitzenreiter" hatte 1,86 Promille im Atem. Neun weitere potenzielle Fahrer hatten einen Atemalkoholwert von 0,1 bis 0,46 Promille.

Allen angetrunkenen Brummi-Fahrern wurde untersagt, weiterzufahren, die Frachtpapiere wurden beschlagnahmt. Behalten durften die Fahrer aber die Schlüssel, damit sie aufgrund des kalten Wetters in ihr Führerhaus konnten.

Bei der Nachkontrolle am Montagmorgen hatte noch einer der Neun einen Promillewert. Sein Lkw blieb weiterhin stehen.