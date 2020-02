Heilbronn/Bad Rappenau. (RNZ/mare) Die letzte Vollsperrung der Autobahn A6 im Zuge des Umbaus ist gerade rum. Da steht schon die nächste bevor: Die A6 wird zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim ab Freitag, 28. Februar, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A6 wirdim Bereich Heilbronn-Biberach für die neue Brücke der Weirachstraße/Kreisstraße K9558, die über die Autobahn führt, ein Traggerüst aufgebaut werden.

Die erste Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen Mannheim und Nürnberg beginnt am Freitag, 28. Februar, ab 23 Uhr und dauert bis Samstag, 29. Februar, 9 Uhr. Die zweite Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen Mannheim und Nürnberg beginnt am Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr und dauert bis Sonntag, 1. März, 9 Uhr.

Für die Vollsperrung gilt folgende Umleitungsempfehlung:

In Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim ausfahren und der U62 folgen.

In Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausfahren und der U65 folgen.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Update: Montag, 17. Februar 2020, 14.28 Uhr

Heilbronn/Bad Rappenau. (rnz/pne) Wegen Markierungsarbeiten im Baustellenbereich muss die Autobahn A6 zwischen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau in Richtung Mannheim von Samstag, 15. Februar, 23 Uhr, bis Sonntag, 16. Februar, 7 Uhr, voll gesperrt werden. Das teilt der Autobahnbetreiber Via6West mit.

Es wird die weiträumige Umfahrung der Baustelle empfohlen. Diejenigen, die in Richtung Mannheim fahren müssen, sollten an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim abfahren und der U62 folgen.

Info: Wer sich zu weiteren Baustellen in Baden-Württemberg informieren will, wird unter www.baustellen-bw.de fündig. Wie der Verkehr im Land aktuell aussieht, kann auch den Webcam-Bildern auf www.svz-bw.de entnehmen.