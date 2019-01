Walldorfer Kreuz. (pri/pol/rl) Am Samstag hat sich am Autobahnkreuz Walldorf ein VW Polo GTI überschlagen. Der 33-jährige Fahrer war gegen 16.10 Uhr von der Autobahn A5 auf die Überleitung zur A6 in Richtung Heilbronn gefahren. Weil er offenbar zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs war, schleuderte der Wagen gegen eine Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten aus dem Polo krabbeln und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Nach ersten Informationen sollen die Beiden den Unfall unverletzt überstanden haben. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Vorsorglich waren die Freiwillige Feuerwehr Walldorf, ein Notarzt sowie ein Rettungswagen im Einsatz.