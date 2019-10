Mit 150 km/h war der junge Mann im Dezember 2018 in dieses Auto gekracht. Die Mutter starb, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Am kommenden Montag könnte das Urteil im Prozess gesprochen werden. Foto: Mahnke/dpa

Darmstadt. (mpt) Keine weiteren psychiatrischen und verkehrspsychologischen Gutachten, keine weiteren Zeugenaussagen mehr: Der Prozess um den Autobahn-Raser, der am 30. Dezember 2018 mit 150 km/h in den A5-Parkplatz "Fuchsbuckel" bei Heppenheim einfuhr und einen tödlichen Unfall verursachte, neigt sich dem Ende entgegen. Am Mittwoch wird das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet, am kommenden Montag könnte es zur Urteilsverkündigung des wegen Mordes angeklagten 19-Jährigen aus Groß-Bieberau kommen.

Am elften Verhandlungstag am Darmstädter Landgericht versucht die Verteidigung noch einmal, eine Gegendarstellung zu erwirken. Es sei ein nachweisbares "psychologisches Phänomen", dass Menschen "in Stresssituationen auf ihren Erfahrungsschatz" zurückgreifen und ihren "Instinkten vertrauen". In der Nacht vor Silvester fuhr der damals 18-Jährige ohne Führerschein und mit abgelaufenem Kennzeichen die Autobahn entlang. Sein Auto war ein alter Ford Focus Futura (Erstzulassung 2001), den er für 100 Euro über eBay-Kleinanzeigen erworben hatte.

Nach Hamburg und zurück

Aus Angst vor Sanktionen durch Polizei und Eltern drückte der junge Mann aufs Gaspedal, als eine Zivilstreife ihn zum Anhalten aufforderte. Wie in den Verhandlungstagen zuvor argumentiert die Verteidigung, ihr Mandant habe bei der Verfolgungsjagd, bei welcher er mit bis zu 180 km/h links und rechts überholte, auf die Fahrpraxis eines Audi A6 vertraut, das Fahrzeug des Stiefvaters. Den PS-starken Wagen soll sich der Angeklagte häufiger geborgt haben. Dann sei er oft ziellos in der Umgebung herumgefahren und habe Vollgas gegeben. Auf der Autobahn manchmal bis zu 240 km/h. Einmal fuhr er sogar bis nach Hamburg und zurück.

Die Verteidigung will damit klarstellen, dass der Angeklagte "gewagte Fahrmanöver" ausüben konnte und keinerlei Tötungsabsichten hegte. Auch bis zum tragischen Unfall habe er den Ford Focus "beherrscht steuern" können. Beim Abbiegen auf den kleinen Rastplatz habe er instinktiv auf die Audi-Sicherheits-Technik mit ESP und Servotronic-Lenkung zurückgegriffen. Doch der Ford verfügte über keine elektronischen Stabilitätsprogramme. Der 18-Jährige schlitterte die Bordsteinkante entlang und krachte dann in einen parkenden Mazda aus Düsseldorf. Eine 39-jährige Frau auf dem Rücksitz kam durch den heftigen Aufprall ums Leben. Ihr zehn-jähriger Sohn wurde schwer verletzt.

Das Gericht stuft die zuvor illegal erworbene Fahrpraxis als "bedeutungslos" ein. Der Ford mit einem Tachostand von über 300.000 Kilometern habe nur noch "Schrottwert" besessen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Mord, da der Angeklagte durch den Fluchtversuch andere Taten (wie das Fahren ohne Führerschein) vertuschen wollte und das Auto als gemeingefährliches Mittel einsetzte. Er habe den Tod anderer Verkehrsteilnehmer "billigend in Kauf" genommen.

"Es fehlt der Tötungsvorsatz", findet hingegen die Verteidigung. Sie fordert ein milderes Urteil für fahrlässige Tötung. In diesem Fall würde auf den derzeit in Wiesbaden einsitzenden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren warten, bei Mord wäre es eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.