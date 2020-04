A5 bei Ubstadt-Weiher. (pol/rl) Für neun Kilometer Stau und rund 100.000 Euro Sachschaden sorgte der Auffahrunfall eines Sattelzuges Montagmittag. Wie die Polizei berichtet war ein 59-jähriger Sattelzug-Fahrer auf der Autobahn A5 in Richtung Heidelberg/Darmstadt unterwegs. In Höhe von Ubstadt-Weiher musste der 40-jährige Führer eines Sattelzuges vor ihm wegen stockenden Verkehrs bremsen. Eigenen Angaben zufolge war der 59-Jährige unaufmerksam gewesen und fuhr dem Sattelzug vor ihm ins Heck. Beim Aufprall wurde der Sattelzug des 59-Jährigen seitlich abgewiesen und rollte in die Mittelleitplanke.

Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war nun so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sattelzug des 40-Jährige konnte trotz beschädigtem Auflieger bis zum nächsten Parkplatz gefahren werden, wo ein Service-Unternehmen sich um die Schäden kümmerte.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig. Ab 12.50 Uhr stand dann ein Fahrstreifen zur Verfügung, gegen 14.10 Uhr waren es zwei verfügbare Spuren. Erst gegen 15.50 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Norden schließlich wieder vollständig frei.

Update: Montag, 20. April 2020, 16.15 Uhr