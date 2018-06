Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochabend ist es gegen 19.15 Uhr auf der Autobahn A 6 in Richtung Kaiserslautern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Am Stauende zwischen dem Dreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen fuhr ein Daimler-Chrysler PT Cruiser aus Frankenthal auf einen slowakischen Lastwagen auf.

Bei dem Aufprall wurde der 50-jährige Auto-Fahrer tödlich verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger beauftragt. Die Autobahn war für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Update: 23. November 2017, 8 Uhr