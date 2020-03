Schwetzingen. (pol/rl) Weil sie einen 51-Jährigen beinahe totgeschlagen haben sollen, wurden drei Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren verhaftet. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim am Montag mit.

Die Tat soll am 21. Februar in den frühen Freitagmorgenstunden auf dem Schwetziger Schlossplatz stattgefunden haben. Hier wollte der 51-Jährige nach einer Faschingsveranstaltung gegen 2 Uhr in ein Taxi einsteigen, als ihn die drei jungen Männer gemeinsam mit einem weiteren 19-Jährigen angriffen. Dabei sollen sie ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Auch als eine Frau versuchte dazwischenzugehen, schlugen die vier weiter auf den Mann ein.

Als sie den 51-Jährige zu Boden geprügelt hatten, sollen die Täter sogar mehrfach gegen den Kopf des Opfers getreten haben. Hierbei sollen sie den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen haben, hieß es in der Mitteilung.

Erst nachdem weitere Zeuginnen laut auf die Situation aufmerksam gemacht, die Polizei gerufen und dem 51-Jährigen zu Hilfe gekommen waren, rannten die Tatverdächtigen davon.

Der 51-Jährige erlitt mehrere Brüche, Prellungen und Schürfwunden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine sofort eingeleiteten Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Beim Schwetziger Fastnachtsumzug am Dienstag, 25. Februar, erkannte eine Zeugin des Vorfalls einen der Verdächtigen wieder und verständigte die Polizei. Der 19-Jährige wurde danach vorläufig festgenommen.

Aufgrund der akribischen Ermittlungsarbeit des Kriminalkommissariats Mannheim wurden danach aus die anderen Tatverdächtigen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren ermittelt. Der 19-Jährige wurde am Aschermittwoch festgenommen. Wegen des Fahndungsdrucks stellten sich die beiden anderen am Freitag der Polizei. Sie kamen bereits in Begleitung eines Rechtsbeistands zur Polizei. Sie wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.

Der am Fastnachtsdienstag festgenommene 19-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die anderen drei Männer wurden wegen bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Noch immer steht nicht fest, warum die vier jungen Männer den 51-Jährigen angegriffen haben. Die Ermittlungen dauern an.