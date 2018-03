Von Karin Katzenberger-Ruf

Wald-Michelbach. Wahrscheinlich wurden sie auf einer feuchten Wiese in Wald-Michelbach vom Blitz getroffen: Die neun Pferde und zehn Hunde vom Zirkus Fischer-Starlight, die am Sonntagmorgen in ihren Gehegen tot aufgefunden wurden (wir berichteten). Auch wenn nach der Obduktion der Kadaver im Landeslabor Gießen noch weitere Untersuchungen laufen und eine Virusinfektion als Todesursache für die Tiere nicht ganz ausgeschlossen werden kann, ist so gut wie sicher, dass die Tiere bei einem Gewitter ums Leben kamen.

Die Zirkusfamilie Fischer hat nachts im Wohnwagen nur Regentropfen gehört und steht nach dem tragischen Ereignis unter Schock. Aber irgendwie muss das Leben und die "Show" ja weitergehen. Schon am heutigen Freitag um 16 Uhr gibt es in Wald-Michelbach (auf der Wiese in der Nähe vom Draisinen-Bahnhof) wieder eine Vorstellung. Das Familienunternehmen Baldini hilft auf die Schnelle mit einigen Tier-Nummern aus, hat sogar die "Hohe Schule" der Reitkunst im Programm.

Indessen müssen die Fischers erst Mal mit dem Schicksal ihrer geliebten Tiere klar kommen. Die Großfamilie hatte ihren Aufenthalt in Wald-Michelbach schon vor der Katastrophe verlängert. "Mein Sohn war wie versteinert, als er am frühen Morgen die Tiere entdeckte", sagt der Vater Franczesko.

Diana Fischer wie der Rest der Familie trauert besonders um die Ponies Janosch und Siera, die im Zirkus zur Welt kamen und inzwischen 16 und 17 Jahre alt waren. Ihre Schwester Leila verlor durch den Blitzschlag ihre jungen Mischlingshunde, die gerade reif für die Mange, aber bisher dort noch nicht zu sehen waren.

"Den Verlust unserer Tiere haben wir noch gar nicht so richtig realisiert", sagt Diana Fischer. Ihre Tochter Jamie-Lee hat derweil schon viele Tränen vergossen. Dabei ist sie mit gerade mal sieben Jahren doch der "Kinderstar" im Familienunternehmen und beherrscht unter anderem den Handstandüberschlag.

Bis vor dem tragischen Unglück hatte der Zirkus in Wald-Michelbach "volles Haus". Im Zelt ist Platz für gut 300 Gäste. Aus der Bevölkerung, die bereits Vorstellungen besucht hatte, kam die Anregung, für den Zirkus ein Spendenkonto einzurichten. Die Verwaltung der größten Gemeinde im Kreis Bergstraße zog da mit und richtete das Konto ein.

Die Tiere hatten einen Wert von etwa 50.000 Euro, wie zu erfahren war. Dazu kommt, dass die Familie Fischer, die ihr Winterquartier im Taunus hat, Gastspiele für die nächsten drei Monate absagte. Das bedeutet nochmals Verdienstausfall.

Manche Familienmitglieder haben hin und wieder auch außerhalb der gemeinsamen Auftritte ein Engagement. Und doch ist die große Zirkusfamilie jetzt erst mal weitgehend lahm gelegt und wird die Winterpause brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten und danach dann neue Ziele ins Auge zu fassen. Jamie-Lee wird bis dahin für ihre Auftritte wahrscheinlich noch viele neue Kunststücke ausprobieren.

Info: In Wald-Michelbach gibt es heute um 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 15 Uhr Vorstellungen; weitere bis 9. September täglich um 16 Uhr. Spendenkonto. Kennwort "Zirkus Fischer", Sparkasse Starkenburg. IBAN: DE55 5095 1469 0001 0781 10; BIC. HELA-DEF1HEP.