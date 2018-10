Der S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf ist eine gelungene Kooperation von Deutscher Bahn und Kommunen, so der Generalbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Eckart Fricke. Hier sei es gemeinsam gelungen, für die Kunden ein angenehmes Reisezentrum zu realisieren. Nach einem Besuch vor Ort stand er anschließend in Schwetzingen Rede und Antwort. Foto: Pfeifer

Von Gaby Booth

Schwetzingen/Wiesloch. Eine starke Wirtschaftsregion, wie sie die Metropolregion Rhein Neckar ist, braucht exzellente Verkehrswege. "Funktionierende Straßen, funktionierende Bahnverbindungen sind ein wichtiger Standortfaktor," machte Dr. Stephan Harbarth deutlich, als er am Mittwoch im Namen der CDU Rhein-Neckar im Schwetzinger Palais Hirsch zum "Bahntag" begrüßte. Gesprächspartner für die zahlreichen Mitglieder aus der ganzen Region waren der Bahnchef für Baden-Württemberg, Eckart Fricke und der zuständige Leiter für alle Bahnhöfe im Land, Sven Hantel.

Während die Antworten zum Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar relativ konkret ausfielen, blieb der baden-württembergische Bahnchef beim Thema Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim recht vage. "Wir brauchen dringend den Lückenschluss, da die Kapazitäten nicht ausreichen," wiederholte er eine seitens der Bahn häufig gemachte Aussage.

Dabei gehe es gar nicht darum, Hochgeschwindigkeit von Tempo 300 zu fahren, sondern die Knotenzentren Frankfurt und Mannheim zu stärken, damit die Anschlüsse besser klappen. Allerdings: Da das Bundesverkehrsministerium ein neues Gutachten über die Schienenkorridore erforderlich gemacht hat, sei wohl erst 2015 mit endgültigen Plänen zu rechnen, der Spatenstich für die Neubautrasse könne frühestens 2017 erfolgen.

Zum Verlauf der Trasse äußerte sich Fricke nicht, regte aber einen Dialog mit den Bürgern an, um zu erfahren, "wo die Menschen einsteigen möchten." Es müsse ja nicht der Hauptbahnhof Mannheim sein.

Damit stieß er allerdings auf wenig Gegenliebe. "Diese Diskussion ist gelaufen, es gibt keine Gründe, weshalb wir sie noch mal aufrollen sollen," reagierte Kreisvorsitzender Claudius Kranz unwirsch. Zudem habe sich die Mannheimer Stadtplanung auf die Erschließung der südlichen Seite des Bahnhofs konzentriert und sorge durch Verlegung der Straßen für gute Erreichbarkeit. Dass Konzerne wie Bilfinger ihren Hauptsitz dorthin verlegen, spreche für den Standort. Auch Roland Schilling, Fraktionsvorsitzender im Regionalverband, wetterte gegen Überlegungen für einen zweiten Bahnhof irgendwo draußen auf der Wiese. "Wir haben eine Konsenstrasse und wollen nicht weiter vertröstet werden." Das Thema Verkehrsanbindung per Schiene wird heiß diskutiert in den Ortsverbänden und brennt auf den Nägeln. Das wurde in den vielen Fragen deutlich. "Wann werden die katastrophalen Zustände im Bahnhof Ladenburg beseitigt?" wurde da gefragt. Oder. "Wann kommt der S-Bahn-Sprinter Mosbach-Mannheim?" Oder: "Ist es richtig, dass die zweite Stufe der S-Bahn wegen des Stuttgarter Bahnhofs zurückstecken muss?"

Nicht auf alle Fragen hatten die beiden Bahnmanager sofort eine Antwort, doch die wichtigste war: Bis Dezember 2017 steht die ganze Infrastruktur für die zweite Stufe der S-Bahn Rhein-Neckar. Ein Großteil der Bahnhöfe ist bereits Ende 2015 barrierefrei und mit S-bahn-tauglichen Bahnsteigen ausgestattet, versicherte Sven Hantel.

Es ist kein Zufall, dass die Metropolregion in den Planungen der Deutschen Bahn hohe Priorität genießt. Die erste Stufe der S-Bahn hat ihr seit Inbetriebnahme durch die Tochtergesellschaft S-Bahn-Rhein-Neckar einen enormen Zuwachs an Fahrgästen beschert. Wenn das Angebot stimmt, dann steigen die Menschen vom Auto auf die Bahn um, so der Tenor unter den CDU-Sprechern.