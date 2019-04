Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Hagel, Sturm und Starkregen in der Region haben am Freitagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Besonders stark betroffen waren Mannheim, Ludwigshafen und Schwetzingen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. "Plötzlich ging alles ganz schnell. Als die erste Unwettermeldung kam, waren wir schon voll bei der Arbeit", sagte der Schwetzinger Feuerwehrkommandant Walter Leschinski gestern der RNZ. Er zählte insgesamt 71 Einsätze am Freitagabend in der Spargelstadt. Der erste Notruf ging kurz nach 18.30 Uhr ein, erst gegen 0.30 Uhr hatten die Wehrleute Feierabend.

Zuvor hatten sie es mit vielen umgestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern zu tun bekommen. Unterstützung erhielt die Schwetzinger Feuerwehr von Kollegen aus Oftersheim, Hockenheim, Wiesloch und Leimen. Knapp 80 Mann kämpften gegen die Folgen des Unwetters. Ein Zeltlager auf dem DJK-Gelände wurde zerstört - die rund 60 betroffenen Jugendlichen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren und ihre Betreuer wurden zunächst in die Halle des benachbarten Reitervereins gebracht. Dort kümmerte sich das DRK um sie.

Der Reiterverein selbst hatte seit Mittwoch ein Turnier im Freien ausgerichtet. Einige Tiere wurden am Freitagabend mit Pferdetransportern evakuiert. Das war allerdings wegen des stark durchnässten Bodens nicht ganz so einfach. Mit schwerem Gerät zog das Heidelberg THW die Transporter auf die Straße. Ein Supermarkt wurde wegen Überschwemmung geschlossen.

Am Samstag und gestern verzeichnete die Feuerwehr weitere (wenige) Einsätze. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Leschinski. Im Schlosspark fielen Bäume um, dennoch sollte die für gestern Abend angesetzte Veranstaltung "Schloss in Flammen" stattfinden.

In Mannheim wurden Keller überschwemmt und Autos beschädigt. Bäume knickten um, Ampeln fielen aus, Unterführungen liefen voll. Die meisten Schäden traten in den Stadtteilen Neckarau, Käfertal und Lindenhof sowie in der Innenstadt auf. Betroffen waren Zeughaus und das Museum der Weltkulturen. Dort stand das Wasser zum Teil zwanzig Zentimeter hoch. Wie die Reiss-Engelhorn-Museen meldeten, blieben die beiden Gebäude deshalb das ganze Wochenende über geschlossen.

Ebenfalls nicht öffnen konnte am Samstag der Luisenpark. Die Parkleitung sprach von heftigen Unwetterschäden; herabfallende Äste hätten für die Besucher gefährlich sein können. Das Konzert am Abend von Michael Patrick Kelly wurde von der Seebühne in die Festhalle Baumhain verlegt. In den Erholungsgebieten im Waldpark oder auf den Rheinterrassen versperrten das ganze Wochenende lang umgestürzte Bäume und schwere Geäst Spaziergängern und Joggern den Weg. Im Rathaus öffneten am Freitag die Vorsitzenden der CDU- und der SPD-Gemeinderatsfraktion, Carsten Südmersen und Ralf Eisenhauer, die Türen, damit Passanten sich während des heftigen Regens ins Trockene flüchten konnten.

Das Unwetter löste auch in Ludwigshafen einen Großeinsatz aus. Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen am Freitagabend binnen kurzer Zeit knapp 100 Notrufe ein. 98 Wehrleute waren stundenlang im Einsatz, um Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume weg zu räumen. Zum späteren Abend hatte sich die Lage größtenteils entspannt.

Der Zollhoftunnel wurde für etwa 40 Minuten für den Verkehr gesperrt und das Internationale Straßenfestival in der Ludwigshafener Innenstadt abgesagt. Auch in Worms mussten Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume mehrfach ausrücken. Die Vorstellung der Nibelungenfestspiele wurde aus Sicheitsgründen abgebrochen, das Gelände geräumt. In Frankenthal deckte der Sturm das Dach eines Hauses ab, die Bewohner kamen nach Angaben der Polizei mit dem Schrecken davon. Die Straße vor dem Haus soll bis mindestens Montag gesperrt bleiben.