Hirschberg/Rhein-Neckar. (ans/end) Ein schrecklicher Unfall erschütterte Hirschberg und die Region im November 2016: Ein 18-Jähriger starb beim Versuch, eine Bahn der Linie 5 zu erwischen. Vor den Augen der Feuerwehrleute und anderer Einsatzkräfte verlor er sein Leben, nachdem ihn der Zug erfasst hatte. Was die Situation noch verschlimmerte: Gut zehn bis 15 Gaffer blieben stehen und sahen dabei zu, wie um den jungen Mann gekämpft wurde. "Und viele, die aus der OEG ausstiegen, zückten ihr Smartphone und machten Fotos", erinnert sich Jörg Mayer von der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg.

Der Zug- und Gruppenführer sowie die anderen Feuerwehrleute waren daher froh, dass die Polizei zahlreich an der Unglücksstelle präsent war und sie dadurch ungestört arbeiten konnten. Doch die Feuerwehr hat ebenso wie die RNV, die auf dem Bahnsteig an der Haltestelle einen Zaun errichtet hat, Konsequenzen gezogen. So will sie jetzt Sichtschutzwände anschaffen, um solche Einsatzstellen künftig leichter abschirmen zu können. Bislang hat sie nur mit Planen gearbeitet, die aber dann jeweils hochgehalten werden mussten.

Dreister Lkw-Fahrer

Mit geballter Faust in der Tasche sehen die Einsatzkräfte auch das perfide Verhalten von Gaffern an Unfallstellen im Straßenverkehr an. Während auf Bundesstraßen beispielsweise die Einsatzstellen weiträumig abgesperrt werden und somit dem "Zugriff" von Gaffern entzogen werden können, haben sich in jüngster Vergangenheit gerade auf der A 6 bei schweren Unfällen unglaubliche Szenen abgespielt. Ganz abgesehen davon, dass Autofahrer die Einsatzkräfte wegen der unfallbedingten Sperrung der Straße rüde angegangen sind, wird ohne Rücksicht auf das Leid der Unfallopfer das Smartphone gezückt.

Jüngst konnte bei einem tödlichen Unfall auf der A 6 bei Sinsheim nur mit Androhung einer Anzeige ein Laster-Fahrer vom Filmen der Rettungsarbeiten abgehalten werden. Unverschämt: Er hatte auf der Gegenspur sogar mit seinem Truck angehalten, um das blutige Szenario besser im Blick zu haben. Auch mittlerweile üblich: Der Stau auf der Gegenseite, wenn es auf der Autobahn gekracht hat. Das sorgt für eine zusätzliche Gefahr. Nicht selten kommt es hier zu Auffahrunfällen.