Ludwigshafen/Frankenthal. (wit) Es war tatsächlich ein technischer Defekt im Bereich der Solaranlage: Die Ursache für den Großbrand auf der Ludwigshafener Parkinsel im zurück liegenden Juni steht seit gestern definitiv fest. Wie der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Hubert Ströber, gestern gegenüber der RNZ bestätigte, geht dies aus einem Gutachten hervor, das seiner Behörde vorliegt. Wie Ströber weiter sagte, konnten die Gutachter allerdings nicht ermitteln, ob die Fotovoltaikanlage selbst auf dem Dach einer Halle, von wo das Feuer ausging, defekt war oder ob der Schaden durch äußere Einwirkungen ausgelöst wurde, eventuell durch einen Sturm, der kurz vor dem Unglück über die Parkinsel gefegt war und bei dem auch Äste von Bäumen herabgestürzt waren.

Bei dem Feuer war die Halle, in der an die 5000 Tonnen Styroporgranulat gelagert waren, komplett nieder gebrannt. Die rabenschwarze Wolke, die dadurch entstand, war bis weit in die Region hinein zu sehen gewesen. Da unklar war, ob durch das abgebrannte Granulat Umweltschädigungen entstanden waren, waren über 2000 Menschen evakuiert worden, die erst einen Tag später wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Wie Hubert Ströber gestern weiter sagte, scheide mit dem Gutachten Brandstiftung als mögliche Ursache für das Feuer aus. Da offenbar kein strafrechtlicher Tatbestand vorliege, werde seine Behörde ein derzeit noch laufendes Verfahren höchstwahrscheinlich einstellen.