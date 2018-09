Von Harald Berlinghof

Plankstadt. "Alleine davon, dass man den Lärm misst, wird er nicht leiser", mahnte Bürgermeister Nils Drescher an, über die jetzt beschlossenen Lärmmessungen an den Hauptstraßen in Plankstadt hinaus, eine echte Lärmaktionsplanung zu entwickeln, die - nach einer Offenlage und Öffentlichkeitsbeteiligung - bis Juli 2017 den Landesbehörden vorgelegt werden muss.

Der erste wichtige Schritt ist allerdings tatsächlich die Messung der gegenwärtigen Lärmsituation. Man möchte in Plankstadt Messungen an der Bundesstraße 535 und der Kreisstraße 4147, sowie den innerörtlichen Straßen Eisenbahnstraße, Ladenburger Straße, Grenzhöfer Straße, Jahnstraße, Leopoldstraße, Schubertstraße, Handschuhsheimer Straße und Ringstraße vornehmen lassen.

Eine Lärmkartierung der Durchgangsstraße Schwetzinger Straße/Eppelheimer Straße ist bereits 2015 erfolgt. Diesem ersten Schritt des vom Land vorgeschriebenen, Lärmaktionsplan stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei vier Gegenstimmen zu.

Großes Lob erhielten alle Beteiligten des Bürgerbusvereins und vor allem die ehrenamtlichen Fahrer für ihr gelungenes Projekt, das erfolgreich seit fast einem Jahr in Plankstadt seine Runden dreht. "Unsere Bürger sind sehr zufrieden damit und voll des Lobes", so Bürgermeister Drescher. Fraktionsübergreifend wurde die "Erfolgsstory" gelobt und einer Kostenerstattung von 13.189 Euro für das Jahr 2016, die beginnend von der Autowäsche des weiß-blauen Busses bis zu den Benzinkosten detailliert in einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vorgelegt wurden, einstimmig zugestimmt.

Einig war man sich auch, dass das gärtnergepflegte Grabfeld auf dem Friedhof erweitert werden muss, weil die Bestattungsform zunehmend nachgefragt wird. Uneinig war man sich dagegen darüber, ob man den Bereich mit einem elektrisch betriebenen Wasserspiel verschönern soll. Am Ende sprach sich der Rat mit zehn gegen sieben Stimmen für eine Ausgestaltung ohne Brunnen aus. Auch ein solarbetriebener Brunnen, wie alternativ vorgeschlagen, wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Der Ausbau der Humboldtschule zur Ganztagsschule wird teurer als geplant. Man rechnet mit 825.000 Euro an Baukosten. Der für den Ganztagsbetrieb nötige Innenausbau des Gebäudes, das sich auf dem Ausstattungsniveau der 1970er Jahre befindet, ist in Arbeit. Große Negativüberraschungen seien nicht mehr zu erwarten, so Architekt Jürgen Roth. Das Gremium stimmte der Bereitstellung der notwendigen Mittel einstimmig zu.

Im Antoniusweg soll ein Wohngebiet mit 100 bis 115 Wohneinheiten entstehen. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern bezahlbarer Wohnraum für alle, wie Drescher betonte. Der Rat musste jetzt die Erschließungsplanung vergeben. Details zum Bebauungsplan werden später beraten und entschieden. Viele Grundstücke sind Gemeindeeigentum.

Mit fünf Eigentümern von 26 teilweise kleinen Grundstücken muss noch verhandelt werden. Geklärt werden muss auch, ob die Nachbarn vom dahinter liegenden Bereich Rosenthal mit einer Erschließungsbeteiligung für eine rückwärtig gelegene Zufahrt einverstanden sind. Der Auftragsvergabe an die MVV Regioplan erfolgte einstimmig.