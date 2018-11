Von Volker Endres

Mannheim. Die Mannheimer Innenstadt steht am Wochenende ganz im Zeichen des Fahrrades. Mit "Monnem Bike" feiert die Stadt mit 100 Programmpunkten, verteilt auf zehn Straßen und Plätze, den 200. Geburtstag der Erfindung von Karl Drais. "Das Ur-Fahrrad war eine der wichtigsten Erfindungen in der Geschichte der Mobilität", sagte Bürgermeister Lothar Quast bei der Pressekonferenz zum Festival, bei der Organisatoren und Journalisten gestern auf Draisinen saßen.

Programm-Ausschnitt Red Bull Drahtesel: Radbegeisterte Bastler stellen am Samstag, um 11 Uhr am Wasserturm, ihre Räder vor. Um 18.30 Uhr fahren alle um den Wasserturm. Siegerehrung ist um 19.15 Uhr. 10. Radparade: Am Samstag, um 17 Uhr, geht's am Marktplatz in G 1 los. Am Start sorgt das Saxophon-Quartett "Les Quatres" für Stimmung. Die Teilnehmer können Reisen gewinnen. Liegerad-WM: Rund 150 Sportler aus der ganzen Welt werden am Sonntag, ab 9.30 Uhr, beim 100-Kilometer-Liegeradrennen auf der Augusta᠆anlage erwartet. Monnem Bike Ride: Die Tour führt am Sonntag polizeibegleitet über circa 50 Kilometer nach Heidelberg und über Eppelheim zurück. Aufstellung ist um 10 Uhr vor dem Vapiano. Draisinenrennen: Am Sonntag, ab 14.30 Uhr, finden mehrere Rennen um den Wassertrum statt. World Klapp: Nach dem Prolog am Sonntag, um 13.30 Uhr am Wasserturm, wird im Finale um 16 Uhr die Sieger-Mannschaft ermittelt. dut Info: Mehr auf monnem-bike.de

Das zweitägige Festival sei nicht nur Höhepunkt der Feierlichkeiten, sondern zugleich eine Leistungsschau, bei der die Stadt zeigen wolle, was sie bislang zur Förderung und Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt geleistet habe. "Das Jubiläum ist also keine Eintagsfliege, sondern markiert einen Meilenstein in der Weiterentwicklung für die kommenden Jahre", so Quast.

Das Festwochenende habe drei Aspekte, zählte Axel Bentz, Leiter der Geschäftsstelle Radjubiläum, auf: "Wir haben Bürgerbeteiligung, ein kulturelles und fahrradaffines Stadtfest und wir bieten am Sonntag Sport der besonderen Art." Dabei fällt auch die zehnte Mannheimer Radparade am Samstag unter den Aspekt der Bürgerbeteiligung.

"Wir verstehen uns als politische Demonstration für mehr Fahrradverkehr", verdeutlichte Organisator Gerhard Fontagnier. Rund 800 Menschen nahmen an der Radparade im vergangenen Jahr teil. Auf mindestens ebenso viele Teilnehmer hofft er am Samstag, wenn sich der Tross um 17 Uhr vom Marktplatz in G 1 in Richtung Ludwigshafen zum Kulturzentrum "Das Haus" aufmacht. Von dort führt die Route zurück in die Neckarstadt ans "Capitol" und weiter in Richtung Nationaltheater und zurück zum Marktplatz.

Am Samstag gibt es in der Innenstadt jede Menge Mitmachangebote. Vom Hochrad-Führerschein über den Gebrauchtradmarkt des ADFC, dem Radsalon auf den Kapuzinerplanken, Showprogrammen oder auch Fahrradyoga ist für alle Altersgruppen etwas geboten. Zum Beispiel auch der Red Bull Drahtesel Wettbewerb. Fahrraddesigner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren am Wasserturm ihre selbst gebauten Fahrräder. Zum Abschluss ehrt eine Jury, die mit zwei Größen des Radsports, Guido Tschugg und Willy Altig, und dem Designer Gianluca Gimini hochkarätig besetzt ist, die Gewinner des Kreativwettbewerbs.

Auf den Planken gibt es ebenso Angebote wie in der Fressgasse, in der Kunststraße und vielen angrenzenden Straßen. Diese sind am Veranstaltungstag allesamt autofrei und bieten damit die Gelegenheit, die Innenstadt unter einem anderen Gesichtspunkt zu erleben. Am Sonntag ist von 6 bis 22 Uhr auch die Augustaanlage gesperrt.

"Die Anreise mit dem Fahrrad würde sich zwar empfehlen, aber die City ist auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer erreichbar", versicherte Organisator Axel Bentz. Lediglich die Tiefgaragen unter dem Marktplatz am Samstag, sowie unter dem Wasserturm am Sonntag, sind nicht erreichbar.

Am Sonntag geht es rund um den Wasserturm sportlich zu. Den Anfang machen die Liegeradfahrer, die bereits ab Freitag ihre Weltmeisterschaften austragen. Sie starten um 9.30 Uhr das 100-Kilometer-Rennen. Im Anschluss übernehmen die Draisinenfahrer die Rennstrecke am Wasserturm. Von 14.30 bis 15.30 Uhr schickt der RRC Endspurt 1924 die Kleinsten auf Mini-Laufrädern auf die Strecke, und im Promirennen treten unter anderem Bürgermeister aus zehn Kommunen gegeneinander an. Hobby-Rennfahrer brechen ab 10.30 Uhr beim "Monnem-Bike-Ride" in Richtung Heidelberg und Odenwald auf.

Höhepunkt des Tages ist sicherlich das "World-Klapp"-Mannschaftszeitfahren des Pfälzer Klappvereins. Nach Ludwigshafen, Berlin und Schopp wollen die Klapprad-Missionare nun endlich auch in Mannheim punkten. Los geht es um 13.30 Uhr mit dem Prolog. Für das Finale um 16 Uhr gibt "Die Walz vun de Pfalz", Hans-Peter Briegel, den Startschuss.

Und wer am Samstag lieber shoppen möchte, kann dies ebenfalls tun. Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, betonte, dass auch der Einzelhandel mit im Boot ist.