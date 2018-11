Von Olivia Kaiser

Es ist das einzige Barockhaus auf den Mannheimer Planken: das sogenannte Bankpalais in O 4, 4. Das Gebäude befindet sich im Besitz der baden-württembergischen Landesbank (LBBW). Die möchte es jetzt abreißen und an die Stelle einen Neubau setzen. Dagegen formiert sich mittlerweile eine breite Protestbewegung. Nicht nur der Verein Stadtbild Mannheim ist darüber entsetzt. Auch der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nach einer von der SPD-Fraktion eingebrachten Resolution einen Appell an die Landesbank zum Erhalt der Fassade gerichtet.

Das markante gelbe Haus mit dem schmiedeeisernen Tor auf den Planken steht seit dem Umzug der LBBW in die Augusta-Anlage leer. Nur ein paar Bankautomaten befinden sich noch im Foyer. Das Kreditinstitut hat sich nun dazu entschlossen, das Palais abzureißen und ein neues Gebäude mit Einzelhandel, Büros und Wohnungen zu errichten, das dann an einen Endinvestor verkauft werden soll

Dieses Vorhaben rief den Verein Stadtbild Mannheim auf den Plan, der sich für den Erhalt historischer Gebäude, Denkmäler und Parkanlagen in Mannheim einsetzt. Das Problem ist allerdings, dass es sich bei dem Bankpalais nicht wirklich um ein historisches Gebäude handelt: "Das ursprüngliche Haus aus der Barockzeit hat die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg zwar gut überstanden", erklärt der Vereinsvorsitzende Lothar Stöckbauer. "Es war jedoch stark renovierungsbedürftig." Da es damals aber nicht mit historischen Materialien saniert wurde, steht das Haus nicht unter Denkmalschutz.

Ein Argument ist das für den Chef des Vereins Stadtbild allerdings nicht. Das Haus mag zwar nicht mehr aus der Barockzeit stammen, doch Stöckbauer geht es um die ideelle Botschaft: "Es ist das einzige Gebäude auf den Planken im barocken Stil. Und immerhin ist Mannheim ja eine Barockstadt. Als Mannheimer muss der geplante Abriss einen einfach ärgern." Immerhin habe die LBBW als Landesbank eine regionale Verantwortung, meint Stöckbauer. "Da muss doch auch der Bürgerwillen eine Rolle spielen und nicht nur das Geld."

Diesen Vorwurf will Brigitte Reibenspies, die Pressesprecherin von LBBW-Immobilien, nicht auf sich sitzen lassen: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und alle Faktoren abgewogen." Im Fall eines Gebäudeerhalts wären laut Reibenspies große Investitionen - unter anderem im Bereich Wärmedämmung, Brandschutz und Barrierefreiheit - notwendig gewesen. "Und trotzdem hätten wir große Einschränkungen bei Nutzbarkeit und Wirtschaftlichkeit gehabt", erklärt sie. Denn mit der historischen Lochfassade sei es schwer, Einzelhändler zu finden, die sich im Palais ansiedeln wollten. Zudem sei die Innenaufteilung des Gebäudes auf einen Mieter ausgelegt. "Wenn man das Haus an mehrere Parteien vermieten wollte, müsste man es total entkernen."

Mit dem Neubau erhalte die Stadt Mannheim ein attraktives Gebäude, das zur Belebung des Areals beitrage und die Standortqualität sichere. Das sieht man im Mannheimer Rathaus allerdings anders: "Obwohl das Barockpalais eine Replik ist, hat es eine identitätsstiftende Wirkung. Ein Abriss wäre für viele Mannheimer ein Verlust an historischer Erinnerung. Das Gebäude hebt sich städtebaulich in den Planken wohltuend ab und hat einen großen Wiedererkennungswert, diese Kraft wird ein Neubau schwerlich erreichen können", findet Bürgermeister Lothar Quast. Er habe sich gegenüber der LBBW und der oberen Denkmalbehörde für den Erhalt von O 4, 4 eingesetzt und um ein sorgfältiges Abwägen der Denkmaleigenschaft gebeten, so Quast.

Momentan liegen zwei Entwürfe des Mannheimer Architekturbüros Blocher Blocher Partners auf dem Tisch. Im März will die LBBW den Bauantrag einreichen. Bis dahin will der Verein Stadtbild nicht untätig bleiben: Mit Mitgliedern des Mannheimer Gemeinderats starteten sie nun eine Unterschriftenaktion zur Erhaltung der Fassadenform.