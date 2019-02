Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Im Juni 2013 war eine Lagerhalle auf der Ludwigshafener Parkinsel bei einem Großbrand vollständig zerstört worden. Rund 2400 Anwohner mussten stundenlang ihre Wohnung verlassen, das Festival des deutschen Films wurde auf ein Nachbargelände verlegt. 4800 Tonnen Kunststoffe verbrannten damals, die gigantische Rauchwolke zog bis an die Bergstraße. Ursache war ein technischer Defekt an der Fotovoltaik-Anlage auf dem Hallendach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ludwigshafener Hafenbetriebe wollten eine neue Lagerhalle errichten. Zuerst wies die Stadtverwaltung im Sommer 2014 einen entsprechenden Antrag ab. Zuvor hatte der Stadtrat überraschend einen neuen Bebauungsplan in Kraft gesetzt, der auf dem gesamten 2,6 Hektar großen Areal kein Gewerbe mehr, sondern nur noch Wohnbebauung vorsieht. Die Hafenbetriebe klagten dagegen - und scheiterten.

Das Verwaltungsgericht Neustadt entschied im Sinne der Stadt. Die Richter argumentierten, der Abstand zwischen den angrenzenden Wohnhäusern und der Lagerhalle sei zu gering. Dass der Großbrand damals keine größeren Schäden an den Häusern verursacht habe, sei der günstigen Wetterlage zu verdanken gewesen. Zudem seien in diesem Teil der Parkinsel in den vergangenen zehn Jahren nur Wohngebäude gebaut worden.

Die abgebrannte Lagerhalle war von einer Speditionsfirma an die BASF vermietet, die dort Styroporgranulat einlagerte. Die rheinland-pfälzische Landesregierung prüft mittlerweile, ob der Neubau des Polizeipräsidiums auf dem Gelände errichtet werden soll.