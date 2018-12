Von Werner Popanda

Dossenheim. Was Ende Juni dem CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers recht beeindruckend gelang, schaffte dessen SPD-Dauerkontrahent Lothar Binding fast auf den Tag genau einen Monat später sogar noch ein wenig beeindruckender. Denn während Lamers von 95,2 Prozent seiner Parteifreunde erneut ins Rennen um das Mandat im Bundestagswahlkreis 274 Heidelberg/Weinheim geschickt wurde, waren es bei Lothar Binding sogar 97,14 Prozent.

In der der drückenden Schwüle nur begrenzt Paroli bietenden Mühlbachhalle hatten sich 140 Genossen eingefunden. Insgesamt stimmberechtigt gewesen wären in diesem Wahlkreis, der die Kommunen Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Heidelberg, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schiesheim und Weinheim umfasst, 2005 SPD-Mitglieder.

136 der 140 anwesenden Konferenzteilnehmer votierten für den gelernten Starkstromelektriker und diplomierten Mathematiker, drei enthielten sich und ein einziger hielt das Fähnchen der Nein-Sager hoch. Dementsprechend groß war denn auch unmittelbar nach dem Bekanntwerden dieses Resultats der Jubel, der über Lothar Binding hereinbrach. Zur großen Schar der Gratulanten zählte auch der Europaabgeordnete Jakob von Weizsäcker, der wie bereits sein Vater Ernst Ulrich von Weizsäcker in der SPD aktiv ist. Er bescheinigte dem seit 1998 im Deutschen Bundestag arbeitenden und mittlerweile als finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion wirkenden Lothar Binding unter anderem, jemand zu sein, "dem es Spaß macht, junge Leute unter die Fittiche zu nehmen".

Obendrein, so Jakob von Weizsäcker, sie dieser auch "jemand, der ins Detail geht, der aufpasst und dafür sorgt, dass etwa ein fehlender Spiegelstrich nicht Milliarden ausmacht". Allerdings sei Lothar Binding nicht nur ein Abgeordneter, der "für die Details der Steuer- und Finanzpolitik steht", sondern ein Mensch, der sich "auch darüber hinaus Gedanken macht". Der so Gelobte nutzte seine Vorstellungsrede zunächst für eine heftige Attacke auf den aktuellen Berliner Koalitionspartner CDU/CSU, dem er vorwarf, dass man in der Zusammenarbeit mit diesem "an die Grenzen der Sozialstaatlichkeit" stoße. In CDU und CSU, setzte er später noch einen oben drauf, sei nun mal die "Gerechtigkeit in der Gesellschaft keine Arbeitsrichtung". Lothar Binding übte aber nicht nur Kritik am politischen Gegner. Sondern vor dem Hintergrund des jüngsten Debakels der SPD bei der baden-württembergischen Landtagswahl auch an seiner eigenen Partei. "Wir müssen", forderte er, "darüber nachdenken, ob wir uns anders präsentieren". Nur durch neue Kommunikationsformen könne es nämlich gelingen, die "relative Isolation" der SPD zu überwinden.

Aus Sicht Lothar Bindings ist dies zum einen eng mit der Frage "Wie gehen wir mit unseren Schwächsten um?" verbunden. Zum anderen geht er davon aus, dass "wir die Gefühle der Leute, die arm sind und denen es schlecht geht, nicht mehr erreichen". Dies sei auch der Hauptgrund, weshalb er oft Festen einen Besuch abstatte, denn auf diesen könne er mit solchen Menschen eventuell ins Gespräch kommen.

Dabei habe die Politik, hielt Lothar Binding mit Blick etwa auf das Bildungssystem, das Straßennetz und die Rettungsdienste Systemkritikern vor, "riesige Leistungen erbracht". Folglich habe man "eigentlich ein System geschaffen, das der Politik gute Noten geben müsste". Und noch dazu könne die Politik auf eine lang anhaltende Friedensperiode verweisen.