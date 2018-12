Von Alexander Albrecht

Mannheim/Wiesloch. Es geht um Korruption, eine inflationäre Ausgabe von Autoschildern im Rhein-Neckar-Kreis und Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mannheim fünf weitere Verdächtige angeklagt. Die Behörde wirft den Betreibern von Kfz-Zulassungsdiensten in Berlin und Brandenburg gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung sowie Datenmissbrauch vor. Die Beschuldigten sollen zwischen April 2012 und November 2014 in knapp 900 Fällen Kurzzeitkennzeichen bei der Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch beantragt haben - mithilfe von gefälschten Dokumenten.

Die Schilder verkauften sie für bis zu 130 Euro pro Stück auf Automärkten in Berlin und strichen das Geld ein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Für die falschen Anträge verwendeten sie die Personalien ahnungsloser Kunden aus Osteuropa. Gegen diese Personen liefen später eine Reihe von Ermittlungen im In- und Ausland, insbesondere wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Im Gegensatz zu ihren waren die Daten der tatsächlichen Halter nicht in den Fahrzeugregistern gespeichert.

Wegen krummer Geschäfte mit Kurzzeitkennzeichen hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile fünf Anklagen erhoben und einen Strafbefehl beantragt. In zwei Fällen sind Inhaber von Zulassungsdiensten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Sämtliche Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Ausgabe der Kennzeichen in Wiesloch.

Die Zulassungsstelle hatte es ab Frühjahr 2012 Kfz-Dienstleistern leicht gemacht, ihren mitunter dubiosen Handel mit den HD-Schildern zu betreiben. Denn während anderswo Originaldokumente persönlich vorgelegt werden mussten, reichte es im Rhein-Neckar-Kreis aus, eine E-Mail zu schreiben und die eingescannten Dokumente der Nachricht anzuhängen. Ob die Papiere auf ihre Echtheit geprüft wurden, ist fraglich.

Nach zwei Razzien in der Zulassungsstelle und auf Druck der Aufsichtsbehörden stoppte der Landkreis im November 2014 das Online-Verfahren. Neben weiteren Kfz-Zulassungsdiensten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei frühere Führungskräfte der Wieslocher Verkehrsbehörde. Die beiden Frauen sollen nach Recherchen der Staatsanwaltschaft vom Inhaber eines großen Kfz-Dienstleistungsunternehmens mit Sitz in Walldorf statt den üblichen 10,20 Euro pro HD-Kurzzeitkennzeichen lediglich die Hälfte verlangt haben.

Im Gegenzug soll über Jahre hinweg eine insgesamt sechsstellige Summe auf ein Konto des Landratsamts geflossen sein. Der Walldorfer Unternehmer hatte nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft alleine im Jahr 2013 mehr als 100.000 Schilder erhalten und diese bundesweit zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft. Den Gesamterlös beziffert die Behörde auf rund 2,6 Millionen Euro.

Staatsanwälte und Ermittler durchsuchten im April zum zweiten Mal die Privaträume des Geschäftsmanns in Heidelberg-Schlierbach. Auch ein hoher Ex-Beamter des Rhein-Neckar-Kreises ist ins Visier der Fahnder geraten. Er soll Informationen aus dem Fahrzeugregister an mehrere Personen weitergegeben haben.

Landrat Stefan Dallinger hatte im Frühjahr gegenüber der RNZ versichert, die Verantwortlichen im Kreis hätten das mutmaßliche Bestechungsgeld nicht als solches erkennen können. Die Zahlungen der Firmengruppe seien ausnahmslos als "Gebühren für Amtshandlungen" vereinnahmt worden.