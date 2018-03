Von Alexander Albrecht

Neulußheim. Die Frau muss verrückt sein. Im positiven Sinne. Heute vor genau 84 Tagen ist die Neulußheimerin Janice Jakait losgerudert. Vom portugiesischen Portimao aus über den Atlantischen Ozean in Richtung Karibik. "Ohne einen trockenen Fetzen am Leib", wie sie in ihrem Tagebuch notiert. In Kälte und Hitze. 3500 Seemeilen und 6500 Kilometer liegt ihr Ziel - Antigua - entfernt. Unterbrechungen? Keine.

Am 23. November 2011 steigt Janice Jakait in ihr Boot. Drei Paar Karbonruder, kein Segel, kein Motor. "Eine gewaltige Herausforderung liegt vor mir, sicher doch. Ich treibe mit der Peitsche ein Projekt voran, welches die Grenzen der menschlichen Leidensfähigkeit - diesen dünnen Weidezaun da am Horizont - auf eine harte Probe stellen wird", schreibt die 34-Jährige vor dem Start. Die Idee, als erste Deutsche in einem Ruderboot den Atlantik zu überqueren, kommt ihr vor zehn Jahren.

Janice Jakait liest einen Bericht über Tori Murden McClure. Wie die Amerikanerin während ihrer Atlantiküberquerung in einen Hurrikan gerät und ihr Vorhaben schwer verletzt abbrechen muss. Wie sie es beim zweiten Mal schafft. Janice Jakait ist elektrisiert von diesem faszinierenden Abenteuer, bleibt zunächst aber "passive Beobachterin", beschafft sich Informationen, wälzt Bücher. 2008 sucht die ehemalige IT-Beraterin den Kontakt zu Sportmedizinern. Kommt zu dem Schluss: "Alle Zeichen stehen auf Grün!"

Allmählich beginnen die intensiven Vorbereitungen. Jakait geht mit ihrem Projekt an die Öffentlichkeit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie besucht Kurse - über Hochseesegeln, Überlebensstrategien, Notfallmaßnahmen.

Findet Sponsoren. Und ein Hightech-Ruderboot. "Bifröst" ist extra für die Atlantiküberquerung hergestellt worden und für Stürme mit Zwölf-Meter-Wellen genauso gerüstet wie für eine mögliche Kollision mit einem 400 Meter langen Tanker. Allein 250 Kilogramm Lebensmittel - von Schokoriegeln bis zur Spezialnahrung - hat "Bifröst" beim Start an Bord. Bereits die ersten zwei Wochen auf dem Atlantik haben es in sich. Jakait muss gegen starken Wind anrudern, der droht, sie wieder an die Küste zu werfen. Und dann wird die Neulußheimerin auch noch für zwei Tage seekrank. Gleichzeitig muss sie aber die Schifffahrtspassage vor Gibraltar durchqueren. Dass Jakait ständig Frachter und Tanker anfunken muss, bringt sie um den Schlaf. Die anschließende, ruhige Phase tut Jakait gut. Sie genießt es, Wale, Delfine und Fische zu beobachten.

Nicht nur die Abenteuerlust, sondern auch die Meeresbewohner treiben sie an. Unter dem Motto "Rudern für die Stille" will Janice Jakait ein Zeichen setzen. "Jeder Ruderschlag ist ein sanfter, leiser Protest gegen die lebensbedrohende Lärmbelastung in den Meeren", schreibt sie. Jakait unterstützt die Tier- und Umweltschutzorganisation "OceanCare". Die macht mobil gegen militärische Sonar-Beschallungen, seismische Unterwassertests von Erdölkonzernen und den Krach der Frachter und Luxusliner, die besonders Wale und Delfine mit ihren sensiblen Ortungsorganen gefährden.

5800 Kilometer ist Janice Jakait bereits gerudert. Ursprünglich Antigua ansteuernd, hat sie wegen der aktuellen Strömung ihr Ziel ändern müssen. Nun ist Barbados der Bestimmungsort. Und nicht mehr weit entfernt. Schon in sechs bis acht Tagen wird sie an der Karibikinsel erwartet. Allerdings steht ihr noch eine schwere Etappe bevor. Dutzenden Frachtern und Tankern muss sie erneut ausweichen, zudem ist die Küste Barbados' von Korallenriffen gesäumt. Bevor der Traum wahr wird, hat Jakait noch einen Kraftakt zu meistern. Aber es ist ja nicht der erste ...