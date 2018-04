Von Stephanie Kern

Mosbach/Hüffenhardt. Die Tür ist zu, das Geöffnet-Schild weg, dafür hängt ein Zettel am Eingang: "Liebe Kundinnen und Kunden, aufgrund eines Urteils, das der Landesapothekerverband Baden-Württemberg erstritten hat, dürfen wir Sie hier in Hüffenhardt vorläufig nicht mehr mit Medikamenten versorgen." Denn die Handelskammer des Landgerichts Mosbach folgte am Mittwoch dem Antrag des Verbands, die Abgabe von Arzneimitteln am DocMorris-Automat zu verbieten.

"Die in Hüffenhardt praktizierte Abgabe von Arzneimitteln ist unzulässig", so Richterin Karin Hark in der Urteilsbegründung. Alleine der Umstand, dass die Arzneimittel über ein Videoterminal angefordert würden, mache deren Abgabe nicht zu einer Bestellung über den Versandhandel. Denn beim Versandhandel sei sich der Kunde bewusst, dass er einige Zeit auf den Erhalt des Bestellten warten müsse, während der Kunde, der die Medikamentenausgabestelle in Hüffenhardt aufsuche, beabsichtige, das Medikament, wie bei einer zugelassenen Präsenzapotheke, unmittelbar nach dem Bestellvorgang direkt zu erhalten. Weil er davon ausgehe, dass es dort bereitgehalten werde. Außerdem sei der Kundenkreis der Abgabestelle in Hüffenhardt örtlich eingeschränkt, während den Versandhandel die Jedermann zur Verfügung stehende Bestellmöglichkeit auszeichne.

Frank Dambacher, Justiziar des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, zeigte sich nach dem Urteil zufrieden: "Der Automat wurde von den Verbrauchern als Apotheke wahrgenommen - man kann sich das Recht nicht zurechtbiegen." Es ging dem Verband in erster Linie darum, dass der rechtliche Rahmen eingehalten werde. "Solche Pseudo-Konzepte bringen nichts, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten", sagte Dambacher. Derzeit werden die Patienten in Hüffenhardt über die umliegenden Apotheken und durch eine Rezeptsammelstelle mit Botendienst versorgt. "Es ist nicht so, dass wir erst seitdem es DocMorris gibt, darüber nachdenken, wie man die flächendeckende Versorgung aufrechterhalten kann", sagte Dambacher. Es müsse auch im ländlichen Raum attraktiv sein, eine Apotheke zu betreiben. "Das ist Aufgabe der Politik", sagte der Justiziar.

DocMorris-Sprecher Torben Bonnke hingegen betonte: "Wir hatten uns ein Urteil erhofft, das im Interesse der Gemeinde ist. Damit wird die Versorgung im ländlichen Raum schwieriger." Man wolle das Urteil analysieren und gegebenenfalls Berufung einlegen. In den kommenden Wochen stehen weitere Urteilsverkündungen und Verhandlungen an: Drei Apotheker aus der Region hatten ebenfalls einstweilige Verfügungen gegen den Betrieb des Automaten beantragt, außerdem ein Apotheker aus Köln. Zeitgleich ist am Verwaltungsgericht in Karlsruhe ein Verfahren anhängig. DocMorris klagt gegen das Regierungspräsidium Karlsruhe, das den Betrieb des Automaten im April nach nicht mal 48 Stunden untersagt hat. Dambacher ist überzeugt, dass das Thema "uns noch Jahre beschäftigen wird". Das Verfahren in Karlsruhe verfolge man mit Interesse, es wirke sich aber auf den Zivilrechtsweg, den die Apotheker beschritten haben, nicht aus. Einen Termin für das Verfahren in Karlsruhe gibt es noch nicht.

Aufmerksam auf den Hüffenhardter Arzneimittelautomaten und die Gerichtsverfahren wurde auch die Monopolkommission. "Wir haben uns schon längere Zeit mit dem Preiswettbewerb bei verschreibungspflichtigen Medikamenten beschäftigt", erklärt auf Anfrage Generalsekretär Klaus Holthoff-Frank. Ein zweiter Aspekt sei das von Apothekern geforderte Versandhandelsverbot. Bereits 2006 empfahl die Kommission der Bundesregierung, einen "sanften" Preiswettbewerb für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu ermöglichen. Denn "ein Problem von Festpreisen ist, dass sie keine Anreize bieten, sich in Gegenden mit vergleichsweise geringer Apothekendichte anzusiedeln." Außerdem fordert die Kommission, das Fremd- und Mehrbesitzverbot von Apotheken aufzugeben. Zum Betrieb des Arzneimittelautomaten an sich hat die Kommission keine Position.

Deutlicher äußert sich DocMorris. "Wir werden weiterhin mit gerichtlichen Mitteln dafür kämpfen, Sie wohnortnah und kompetent versorgen zu können", heißt es auf dem Zettel am Eingang zur ehemaligen Apotheke in Hüffenhardt. "Bis nächste Woche", rief dann auch DocMorris’ Justiziar Jan Schlimgen der Richterin im Rausgehen zu.