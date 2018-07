Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Es ist die erste konkrete Nutzungsstudie zu einer der Konversionsflächen in der Region, welche die US-Army in den kommenden Jahren freigeben wird. In Schwetzingen hat man eine Studie für das kleine Konversionsgebiet der Kilbourne-Kaserne in Auftrag gegeben und heraus kam, dass sich das 5,4 Hektar große Areal als kleines, aber feines neues Wohngebiet eignen würde.

Allerdings liegt in direkter Nachbarschaft ein wertvolles Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) sowie ein Natur- und ein Landschaftsschutzgebiet. Und eine Anbindung des Klibourne-Areals an den Stadtteil Hirschacker, an die dort geplante S-Bahn-Haltestelle und eine neue, nicht ausgelastete Kita müsste mitten durch das FFH-Gebiet führen. Sinnvoll wäre sogar eine lockere Bebauung im südlichen Teil des Sandheide-Waldes, dort wo die Fläche nur Landschaftsschutzgebiet ist.

"Das FFH-Gebiet ist die größte Sandheidefläche in Baden-Württemberg und genießt deshalb sehr, sehr hohen Schutz", meint der Nabu-Landesvorsitzende André Baumann. Aber selbst er könnte sich ein Ausdünnen des bestehenden Hirschacker-Waldes vorstellen, um den ursprünglichen Heide-Charakter einer offenen Parklandschaft wieder herzustellen. Einst standen an dieser Stelle lichte Wälder, die von Bauern beweidet wurden. "Eine Auslichtung wäre aus Naturschutzsicht sogar sinnvoll", so Baumann. "Natürlich muss das alles sehr sensibel geschehen, die alten Eichen dürfen nicht angetastet werden, und ein Besucherkonzept muss den Naherholungsdruck auf die Fläche regeln", sagt er.

"Aber Oberbürgermeister René Pöltl hat in Vorbesprechungen betont, dass der Umgang mit der Natur dort sehr sorgsam erfolgen muss". Außerdem würden, wenn die Studie je Wirklichkeit werden sollte, Teile des Areals der gegenwärtigen Kaserne der Natur als Ausgleich zurückgegeben.

Tatsächlich ist die vorgelegte Studie aber noch nicht mehr als ein erstes Denkmodell, wie man in der Schwetzinger Stadtverwaltung betont. "Es hat noch keine politische Willensbildung stattgefunden", so Pressesprecher Wolfgang Leberecht. Man werde die Bürger in die Entscheidung mit einbeziehen, eine Arbeitsebene soll die Details erarbeiten, ein Lenkungskreis einen Vorschlag an den Gemeinderat unterbreiten und der wiederum werde zu beschließen haben, wie das weitere Vorgehen aussieht.

Dabei werden dann die verschiedensten politischen Ebenen mitreden. Zum Beispiel der Nachbarschaftsverband als Planungsträger für den Flächennutzungsplan. Dort ist auf dem Areal, das die Lücke zwischen Kilbourne und Hirschacker schließen soll, schlicht "Wald" eingetragen. Und im - gegenwärtig noch gültigen - Regionalplan des Verbandes Metropolregion Rhein-Neckar findet sich dort ein "Grünzug" - der sich allerdings mithilfe eines "Zielabweichungsverfahrens", das beim Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe beantragt werden muss, überwinden ließe. Trotzdem bleibt ein Eingriff in ein bestehendes FFH-Gebiet mit hohen Hürden verbunden. Beim RP hat man bereits vorgefühlt. Dort ist man zwar auf keine große Begeisterung gestoßen, wie zu hören ist, aber auch nicht auf ein striktes "Nein". Dazu meint Baumann: "Mir ist ehrlich gesagt kein Zielabweichungsverfahren bekannt, das je abgelehnt wurde. Leider."