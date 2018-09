Von Peter Bayer

Eberbach. Er hat hohe Wellen geschlagen und ein großes Medienecho ausgelöst. Nun hat das Wasser- und Schifffahrtsamt den Eberbacher "Pinguin" seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Fast 24 Stunden saß das Stofftier auf dem zugefrorenen Neckar fest. Es lockte etliche Hobbyfotografen an und sorgte bundesweit für Wirbel. Zahlreiche Medien berichteten, Auslöser war eine Meldung der Heidelberger Polizei.

Schon früh hatte es Hinweise gegeben, dass es sich nicht um einen echten Kaiser-Pinguin handelt. Faschingsnarr Wolfgang Walter von der Eberbacher Karnevalsgesellschaft "Urmel" räumte ein, das Stofftier am Sonntag gegen 15 Uhr auf eine Eisscholle nahe der Rudergesellschaft ausgesetzt zu haben. "Ich habe noch nie einen zugefrorenen Neckar gesehen", sagte er zu seiner "Verteidigung". Er habe gedacht, er müsse etwas aufs Eis zu setzen, um die Eberbacher auf das Naturschauspiel aufmerksam zu machen.

Zunächst kam ihm ein "Eisbär" in den Sinn, der aber nicht aufzutreiben war. Dann eben ein "Pinguin". Walters Frau band dem "kältefesten" Tier noch schnell einen Schal um, dann brach das Paar zum Neckar auf. Noch am selben Tag sollte der Spaß - aus einer Bierlaune heraus geboren - eigentlich ein Ende haben. Eigentlich. Der Versuch, den "Pinguin" wieder an Land zu ziehen, misslang. Lediglich der Schal blieb am Haken hängen.

Umso erleichterter war Walter, als der Eisbrecher vom Wasser- und Schifffahrtsamt den Vogel an Bord nahm und dem Besitzer zurückgab. Lange wird er wohl nicht in dessen Haus bleiben, wollen doch die Narren mit ihm beim Fastnachtsumzug durch die Straßen ziehen. Dass seine Aktion ein solches Medienecho hervorrufen würde, damit hatte Wolfgang Walter übrigens niemals gerechnet. Eines hat er aber geschafft: das Städtchen Eberbach für einen Tag in die bundesweiten Schlagzeilen zu bringen.