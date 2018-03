Von Axel Sturm

Rhein-Neckar. Freude bei den Einsatzkräften: Albrecht Broemme, der Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), hat jetzt Fahrzeuge im Wert von über einer Million Euro an THW-Stützpunkte in der Metropolregion übergeben.

Über zwei Fahrzeuge konnte sich der Ortsverband Ladenburg freuen, denn in der Römerstadt ist das Koordinierungs- und Lagezentrum der Einsatzkräfte angesiedelt. Die Ortsvereine Neckargemünd und Eberbach erhielten je einen Mannschaftslastwagen und der THW-Stadtverband Mannheim ein nagelneues Einsatzfahrzeug. Die Anschaffungen erfolgten übrigens früher als geplant, denn die Fahrzeuge wurden aus dem Fördertopf des Bundes-Konjunkturprogramms bezahlt. Broemme betonte, dass die Gelder aus dem Konjunkturprogramm sinnvoll und nutzbringend angelegt wurden. Schließlich sei es das erste Gebot bei den Rettungs- und Hilfseinsätzen, die ehrenamtlich tätigen Helfer mit modernem und sicherem Material auszustatten.

Die nun ausgemusterten Fahrzeuge werden übrigens nicht verschrottet. Sie werden an Ortsverbände weitergegeben, die zu relativ wenigen Einsätze gerufen werden. Auch haben Hilfsorganisationen in Afrika immer wieder Interesse an den Fahrzeugen, die zwar relativ alt sind, aber nur wenige Einsatzkilometer auf dem Tacho haben.

Broemme rechnet übrigens damit, dass die Techniker in den Ortsvereinen die Fahrzeuge derart gut pflegen, dass sie rund 30 Jahre im Einsatz sein werden. Die Spezialfahrzeuge wurden übrigens in Berlin gebaut und dann in die Benzstadt Ladenburg überführt. Zwei der Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass sie für Hochwassereinsätze in Frage kommen.

In Ladenburg stehen in den Geräthallen einige der leistungsstärksten Pumpen, die in Deutschland im Einsatz sind. Beim Oder- und Elbe-Hochwasser leisteten diese Riesenpumpen ebenso wertvolle Dienste, wie bei der Flutkatastrophe am Mississippi als New Orleans zu versinken drohte.

Den Dank der Kommunen überbrachte - auch im Namen des Mannheimer Bürgermeisters Christian Specht - das Ladenburger Stadtoberhaupt Rainer Ziegler. Er sprach nicht nur von einem "guten Tag für die THW-Ortsvereine der Region", sondern auch für die Kommunen der Metropolregion selbst.

Für Ziegler haben die THW-Experten längst bewiesen, dass sie ein wichtiger Teil der Sicherheitsvernetzung in der Metropolregion sind. Zusammen mit den Feuerwehren, den Rettungsdiensten und der Polizei bilde das THW im Katastrophenfall eine schlagfertige Einheit, sagte der Bürgermeister. Erst kürzlich wurde bei der Großübung "Rheinflut" der Ernstfall geprobt, und es habe sich gezeigt, dass die Hilfsorganisationen hervorragend zusammenarbeiten würden, ergänzte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht.