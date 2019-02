Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Die Entwurfsplanungen für den Neubau einer ebenerdigen Stadtstraße als Ersatz für die marode Hochstraße Nord sind in Ludwigshafen inzwischen weit gediehen. Bei der von der Stadt gestellten "Fördervoranfrage", wie das offiziell auf 291 Millionen Euro festgelegte Mega-Projekt finanziell gestemmt werden soll, gibt es dagegen offenbar immer noch keine Fortschritte. Vor diesem Hintergrund wird auch der Zeitplan mit einem Baubeginn noch 2018 immer unwahrscheinlicher.

Wie ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen auf RNZ-Anfrage lapidar mitteilt, "sind Bund und Land dabei, die von der Stadt eingereichten Unterlagen zu prüfen". Ludwigshafen strebt eine Aufteilung der auf 291 Millionen Euro bezifferten Kosten zwischen Bund, Land und Stadt an und wünscht sich einen Eigenanteil von maximal 15 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Dies entspräche 43,65 Millionen Euro. In jedem Fall bei der Stadt bleiben die nicht zuschussfähigen Planungskosten, die allein auf 25 bis 35 Millionen Euro geschätzt werden.

Im weiteren Zeitablauf des Bauprojekts ist jetzt nach der positiv beschiedenen Fördervoranfrage nochmals die Einreichung eines so genannten "RE-Entwurfs" nötig, eines auf festgelegten Kriterien basierenden Plans zum Bau von Bundesfernstraßen. Erst wenn dieser genehmigt ist, kann das eigentliche Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Eine Verfahrensdauer von einem Jahr bei einem so komplexen Projekt wie diesem in der Ludwigshafener Innenstadt wäre dabei eher schnell. Vorgeschrieben ist zudem die Bürgerbeteiligung mit einem Zeitfenster für Offenlegung und Einwendungen. Erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens können Bund und Land dann offiziell einer finanziellen Förderung des Projektes zustimmen. Das nötige Geld muss in die Haushalte eingestellt werden, bevor die Bauleistungen öffentlich ausgeschrieben und Baufirmen beauftragt werden können.

Wie leicht es sein wird, zu den geschätzten Kosten entsprechend potente Bauunternehmen für die komplexen Arbeiten zu finden, ist eine andere Frage. Auch von daher wird so ein ursprünglich angestrebter Baubeginn noch im Jahr 2018 immer unwahrscheinlicher.

Derweil schreitet der Zerfall der Hochstraße Nord unaufhaltsam fort. Um die Benutzbarkeit der Straße aufrecht zu erhalten, müssen nun für 160.000 Euro zwei Übergangskonstruktionen geflickt werden. "Mehrere Gleitlager und Steuerfedern waren herausgefallen", stellt eine Vorlage des Bauamts eine "deutliche Verschlechterung gegenüber 2015" fest. Allein zur nötigen Erneuerung der Fangnetze unter der Hochstraße gegen herabfallende Steine sind vier Millionen Euro angesetzt, so ein Stadtsprecher.

Was auf die Verkehrsteilnehmer nach dem Beginn der Arbeiten zukommt, wird bereits deutlich. Wegen Belagsarbeiten ist die Kurt-Schumacher-Brücke aktuell nur einspurig befahrbar. Da auch an einer Abfahrt der Adenauer-Rheinbrücke gebaut wird, herrschen für den motorisierten Verkehr nach Mannheim derzeit in Ludwigshafen Zustände, die nicht mehr mit Stau, sondern nur noch mit "Verkehrsinfarkt" zu umschreiben sind.