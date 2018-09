Von Harald Berlinghof

Mannheim. Es ist ein kurioser Streit - und es geht dabei um viel Geld. Ein Hamburger Kaufmann will die Reiß-Engelhorn-Museen (Rem) verklagen und fordert 2800 Teile seiner altägyptischen Sammlung zurück, die seit Anfang dieses Jahres in Mannheim gelagert werden und fünf Millionen Euro wert sein sollen. Dazu soll seine Tochter als Generalbevollmächtigte des seit längerem in Indien weilenden Sammlers bereits Klage eingereicht haben, wie am Mittwoch zu erfahren war.

"Wir sind an dieser Sammlung inzwischen gar nicht mehr interessiert, wollen aber vor der Rückgabe des Teils, der bereits in Mannheim lagert, unsere Kosten in Höhe einer sechsstelligen Summe erstattet haben", betonte dazu gestern Professor Alfred Wieczorek, der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Der Sammler, mit dem unter Anwesenheit von Rechtsvertretern eine per Handschlag besiegelte Abmachung über eine Dauerleihgabe mit zunächst 30-jähriger Laufzeit getroffen worden sein soll, hat sich offenbar mehrfach dem Wunsch der Reiss-Engelhorn-Museen entzogen, Einsicht nehmen zu dürfen in die Unterlagen, die Herkunft und Echtheit der Sammlungsstücke bestätigen. Der Sammler habe sich, so Wieczorek, auch geweigert, die Sammlungsstücke von Professor Ernst Pernicka, einem international anerkannten Experten in Sachen Echtheitsbestimmung, untersuchen zu lassen. Inzwischen möchten die Bassermann-Kultur-Stiftung und die Reiss-Engelhorn-Museen Abstand nehmen von einer weiteren Zusammenarbeit mit der Familie.

Die Sammlung war auf Wunsch des Hamburgers, sie an einem einzigen Ort zeigen zu können, für Mannheim zugesagt worden. In der mehrere tausend Stücke umfassenden Kollektion befinden sich angeblich auch ein "Flacon der Hatschepsut" und ein "Kopf der Kleopatra", die zusammen genommen alleine auf mehrere Millionen Euro taxiert werden - "wenn sie echt sind", so Alfred Wieczorek. Offenbar bestehen hier jedoch erhebliche Zweifel an einzelnen Teilen der Sammlung.

Im Streit zwischen der Tochter des Sammlers und den Rem geht es jetzt um jene rund 2800 Stücke, die bereits nach Mannheim gebracht wurden. Deren Versicherungswert soll bei rund fünf Millionen Euro liegen. "Wir haben den Transport im Januar bezahlt, die Versicherung und die Kosten für die Inventarisierung, Archivierung und Lagerung übernommen, ja sogar die Hotelkosten für die Familie", erläutert Wieczorek, der das jetzige Vorgehen der Tochter, sowie das der von ihr beauftragten Anwaltskanzlei als "bewusst ehrabschneidend" und "nicht den Tatsachen entsprechend" bezeichnet.

Eine Klagezustellung vom Gericht habe man bisher nicht erhalten. Man wisse davon nur durch eine Presseerklärung der Hamburger Anwaltskanzlei.

Erst vor kurzem hatte das REM eine neue Ägyptensammlung von Thomas Liepsner und seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau Prinzessin Kira von Preußen präsentiert. Man wolle in der Zukunft einen altägyptologischen Sammlungsschwerpunkt in Mannheim aufbauen, und in kurzer Zeit könne man für diesen Bereich bereits sogar weitere Sammlungen präsentieren, so Alfred Wieczorek gestern. Mit der Sammlung des Hamburgers will man allerdings absolut nichts mehr zu tun haben.