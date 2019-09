Von Alexander Albrecht

Solingen/Rhein-Neckar. "Achtung, Autofahrer, auf der A 5 bei Karlsruhe können wegen einer Suchaktion aufgescheuchte Wildtiere auf die Straße rennen" - so lauteten gestern mehrere Durchsagen im Verkehrsfunk. Der Grund, warum 150 Polizeibeamte mit neun Diensthunden den Wald bei Kronau stundenlang vergeblich durchkämmten, ist ein trauriger.

Seit dem 21. April wird die Solingerin Hanaa S. (35) vermisst. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass die aus dem Irak stammende sechsfache Mutter einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. "Wir konzentrieren uns auf das private Umfeld der Frau", sagte Heribert Kaune-Gebhardt, Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft, der Tageszeitung "Rheinische Post". Es werde vermutet, dass ein Trennungsstreit mit dem Verschwinden zusammenhängen könnte. In Polizeikreisen wird über einen sogenannten Ehrenmord spekuliert.

Bei einer Razzia Ende Mai durchsuchten die Fahnder Wohnungen und Geschäftsräume in Solingen, Düsseldorf, Köln sowie im niedersächsischen Fallingbostel. Schon in der vergangenen Woche erfuhr die RNZ, dass Polizisten der Präsidien Wuppertal und Karlsruhe letzten Donnerstag den Wald entlang der A 5 nahe des Walldorfer Kreuzes abstreiften. Staatsanwalt Kaune-Gebhardt bestätigte erst gestern die Information: "Es hat ernst zu nehmende Hinweise darauf gegeben, dass die vermutete Leiche dort zu finden sein könnte." Mehr Details wollte er nicht nennen.

Ein Sprecher der Karlsruher Polizei sagte der RNZ, dass die Beamten schon Tage zuvor in dem Gebiet unterwegs waren. Die gestrige Aktion begann um 8 Uhr und wurde gegen 16 Uhr abgebrochen. Ob entlang der A 5 weiter nach der Leiche von Hanaa S. gesucht wird, steht noch nicht fest.

Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" will eine Nachbarin beobachtet haben, wie Ende April ein eingerollter Teppich aus der Wohnung der Irakerin getragen und in einen Transporter geladen wurde. Das Fahrzeug soll sich in Besitz der Familie des Mannes von Hanaa S. befinden, von dem sich die Vermisste getrennt hatte.

Bei der Großrazzia im Mai waren sechs Männer und eine Frau festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Wuppertaler Polizei hatte erst knapp vier Wochen nach dem Verschwinden der Solingerin einen Zeugenaufruf mit einem Foto der Irakerin veröffentlicht. Die ersten Maßnahmen seien noch "im Stillen" erfolgt, um den Hintergrund des mutmaßlichen Verbrechens und einen möglichen Aufenthaltsort zu klären, sagte Staatsanwalt Kaune-Gebhardt damals.