Von Anna Manceron

Schwetzingen. Gurs – ein 430-Seelen-Dorf im Südwesten Frankreichs, nördlich der Pyrenäen. Bis zur spanischen Grenze sind es knapp 60 Kilometer. Das klingt nach beeindruckender Natur und ländlicher Idylle. Doch der kleine Ort im Südwesten Frankreichs ist unwiderruflich mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte verbunden: die systematische Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung europäischer Juden.

Das "Camp de Gurs" wurde 1939 als Internierungslager für politische Flüchtlinge und Kämpfer der Internationalen Brigaden aus dem Spanischen Bürgerkrieg errichtet. Doch ab Oktober 1940 bekam das Lager eine neue, grausame Verwendung: Das Vichy-Regime, das den unbesetzten Süden Frankreichs kontrollierte und mit den Nationalsozialisten kollaborierte, brachte dort fortan verschleppte Juden aus Südwestdeutschland unter. Fast die gesamte jüdisch-deutsche Bevölkerung aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurde im Oktober 1940 nach Gurs verschleppt – darunter auch Frauen, Kinder und Männer aus Schwetzingen.

Am Morgen des 22. Oktober 1940, dem letzten Tag des jüdischen Laubhüttenfests, rissen die Nazis fünf Frauen und Mädchen aus Schwetzingen gewaltsam aus ihrem Leben. Sie wurden gegen ihren Willen abgeholt und nach Gurs transportiert. Nur eine von ihnen überlebte das Lager und wurde gerettet. Die restlichen vier wurden später nach Auschwitz gebracht und dort ermordet.

Eine steinerne Thora-Rolle erinnert heute an die Deportationen nach Gurs. Foto: man

17 weitere jüdische Bürger aus Schwetzingen ereilte ein ähnliches Schicksal. Sie waren bereits nach dem 30. Januar 1933 notgedrungen aus der Stadt weggezogen und wurden nun von ihren neuen Wohnorten aus nach Gurs deportiert und später in den Konzentrationslagern ermordet oder gerettet.

"Ihr wurdet Eurer menschlichen Existenz und Eurer Leben beraubt, in unserer Erinnerung lebt Ihr fort und mahnt an unsere Menschlichkeit", betonte Oberbürgermeister René Pöltl am Donnerstag bei einer Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags der Deportationen nach Gurs. "Wir sind heute hier zusammengekommen, um an einen Tag unserer Geschichte zu erinnern, der unvergessen bleiben muss", so der OB.

Diakon Steffen Haubner vom Neuapostolischen Kirchenbezirk Mannheim-Weinheim verlas die Namen der deportierten Schwetzinger Juden. Mit ihrer Hilfe wolle man sich an die grausamen Geschehnisse in Gurs erinnern, erklärte Kurt Glöckler. Der ehemalige Schuldekan beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der jüdischen Geschichte in Schwetzingen. "Wir hören immer öfter, dass die Epoche der Zeitzeugen zu Ende geht", sagte er. "Aber die Zeugnisse sind und bleiben vorhanden." Zu diesen Zeugnissen zählt etwa jener Brief, den Flora Vogel aus Schwetzingen im Februar 1942, eineinhalb Jahre nach ihrer Ankunft in Gurs, an eine Verwandte in Zürich schrieb. Darin berichtet sie von den Entbehrungen im Lager und bedankt sich für ein Lebensmittelpaket mit Ölsardinen. "Solche fettreiche Nahrung ist hier sehr willkommen", schreibt Vogel.

Wie viele andere Insassen hatte die Schwetzingerin mit den katastrophalen hygienischen Bedingungen im "Camp de Gurs" zu kämpfen. Problematisch war vor allem der feuchte Boden, der das Lager bei starkem Regen in einen regelrechten Sumpf verwandelte. Später, vermutlich im März 1942, berichtete Flora Vogel, dass sie ihre Baracke bei Regen zeitweise nicht verlassen konnte. Einen solchen Matsch habe sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen, schrieb sie.

Auch die Schwetzingerinnen Hedwig und Clementine Metzger beschrieben in ihren Briefen die unmenschlichen Bedingungen und die schmerzliche Trennung der Familien nach Frauen (mitsamt der Kinder) und Männern. Bei der Gedenkfeier lasen die Stadträtinnen Elfriede Fackel-Kretz-Keller und Rita Erny die Briefe ihrer jüdischen Mitbürgerinnen einfühlsam vor, musikalisch begleitet von Simon Abraham (ebenfalls Stadtrat) und seinem andächtigen Klarinettenspiel.

Pfarrer Uwe Lüttinger von der Katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen trug einen geistlichen Impuls vor, und die evangelische Gemeindediakonin Margit Rothe verwies auf den Gedenkstein in der Zeyherstraße, der an die Deportation der Schwetzinger Juden nach Gurs erinnert. Der Stein aus Granit wurde vor 15 Jahren von Jugendlichen aus Schwetzingen hergestellt und symbolisiert die "Schwetzinger Thora". Gemeint ist eine Schriftrolle, die vermutlich ein Ratsdiener bei der Reichspogromnacht 1938 vor der Zerstörung durch die Nazis bewahrt habe, wie Kurt Glöckler erklärt. Die Thora-Rolle befindet sich noch immer im Besitz der Stadt Schwetzingen, soll aber im Herbst nächsten Jahres an die Jüdische Kultusgemeinde in Heidelberg übergeben werden.