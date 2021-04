Das Lutherdenkmal in Worms erstrahlt in einer Multimedia-Inszenierung. In deren Mittelpunkt steht am Samstagabend aber die Dreifaltigkeitskirche als Projektionsfläche. Foto: Ahlers

Von Carsten Blaue

Worms. Mit einem virtuellen Festakt aus dem Stadttheater ist am Freitagnachmittag das Wormser "Lutherjahr" eröffnet worden. In einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm erinnert die Stadt am Rhein in den nächsten Monaten an den Reichstag vor 500 Jahren, auf dem der Reformator den Widerruf seiner Schriften verweigerte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Luthers Standhaftigkeit in einer Videobotschaft als "europäische Sternstunde des erwachten individuellen Gewissens". Doch die Feierstunde geriet nicht zur unreflektierten Lobhudelei des Reformators. Zwar wurde die historische Dimension des "Luther-Moments" im Jahr 1521 hervorgehoben. Doch der Antisemit Luther kam ebenso zur Sprache wie seine Fähigkeit der Selbstinszenierung.

*

Wohl nicht von ungefähr war der Auftakt des Wormser Festjahres auf 16 Uhr angesetzt worden. Zu dieser Stunde soll auch Luther damals am 18. April vorgeladen worden sein. Papst und Kaiser ließen ihn dann noch zwei Stunden warten. Die Übertragung des Festakts durch den SWR begann hingegen nur mit wenigen Minuten Verzögerung. Über kleine technische Pannen während der gut eineinhalb Stunden konnte man hinwegsehen. Es ging ja schließlich um die Erinnerung an einen bis heute wirkenden Moment der Weltgeschichte.

"Es gibt eine Stunde des Gewissens, in der ein Mensch ganz allein mit sich selbst ist, in der es ganz allein auf seinen Mut, auf seinen Willen und seine Standfestigkeit ankommt", sagte Steinmeier. Luther habe eine solche "Stunde des Gewissens" erlebt und bestanden. "Weil er bereit war, dafür auch Freiheit und Leben aufs Spiel zu setzen", sagte der Bundespräsident. Luthers Beharren auf Argumente habe die politische Welt zutiefst verändert. Gleichwohl habe die Standhaftigkeit des Reformators aber auch zur Spaltung der Christenheit, zu Krieg, Terror und Feindschaft geführt. Es habe lange gedauert, bis die Konfessionen nach Gemeinsamkeiten gesucht hätten. Der Bundespräsident mahnte, nicht jeden Streit zu einer Frage der Wahrheit und des Gewissens zu machen. "Im geduldigen Zuhören, im wahrhaftigen Austausch miteinander, in der Erkenntnis, dass die alleinige Wahrheit meist nie auf einer Seite ist, lassen sich sehr viele Fragen zivilisiert und verletzungsfrei klären." Und Selbstbewusstsein sei nicht Selbstbehauptung, sondern das Zulassen anderer Sichtweisen.

Zugeschaltet war auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Luthers Mut und Haltung würden bis heute faszinieren. Die Freiheit des Gewissens und der persönlichen Verantwortung würden fortwirken. Diesbezüglich hob Dreyer hervor, dass der diesjährige Preis der Lutherstädte "Das unerschrockene Wort" den drei belarussischen Bürgerrechtlerinnen Weronika Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa verliehen werde. "Sie sind hohe Risiken für ihre Überzeugungen eingegangen."

Hohe Risiken habe auch Luther auf sich genommen, sagte Professor Thomas Kaufmann in seinem Festvortrag. Der Reformator sei bis zu Fanatismus und Martyrium überzeugungsfest gewesen, so der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Landesausstellung. Sie begleitet das Wormser Festjahr unter dem Titel "Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021". Laut Kaufmann war Luther nicht ganz unschuldig daran, dass er bis heute "Stoff mythologischer Überhöhung" ist.

Gewiss habe sein Auftritt damals emanzipatorisches Potenzial gehabt, weil er das Recht auf Diskurs und Argumentation einforderte. Aber: "Je älter er wurde, desto bedeutsamer kam auch ihm die Stunde in Worms vor: ’Was war ich ein toller Kerl!’". Auch der Buchdruck spielte Luther in die Karten. "Er war ein sprachbegabtes Publikationsgenie. Er schrieb und publizierte um sein Leben, denn nichts schützte ihn besser als Popularität", so Kaufmann über den "literarischen Superspreader". 120 Drucke zeugten von seinem Auftritt. Über nichts war je so umfassend berichtet worden.

Doch der Buchdruck verschaffte auch Luthers Wüten gegen die Juden Öffentlichkeit. Auch die evangelische Kirche in Hessen und Nassau habe sich deutlich von dessen antisemitischen Schriften distanziert, betonte Präses Ulrich Oelschläger: "Das sind nicht wir!". Noch zwei Tage vor seinem Tod habe Luther gegen die Juden gehetzt. Doch allein auf diese dunkle Seite dürfe man sich in der Betrachtung nicht konzentrieren. Laut Kaufmann ist Luther seit Worms und bis in die Gegenwart ein Symbol für Zivilcourage und "Freiheitsheld der Aufklärung". Und das kann heute auch ein Katholik feiern. Etwa der Mainzer Bischof und Pax-Christi-Präsident Peter Kohlgraf, der übrigens nach dem Vatikan-Verbot der Segnung homosexueller Beziehungen die gewaltsame Sprache und Lehre der Kirche kritisiert hatte. Über Luther sagte er im Festakt: "Christus hat ihn getrieben. Ich feiere die Bedeutung des Glaubens aus dem Gewissen heraus." Und dabei müsse man gemeinsam die alten religiösen Ressourcen heben, betonte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Kirche sei heute versöhnte Verschiedenheit: "Wir gehen den Weg, der die gemeinsame Wertschätzung hervorhebt."

Info: Am Sonntag sendet das ZDF um 9.30 Uhr einen Festgottesdienst zum Reichstagsjubiläum aus der Pfarrkirche St. Magnus in Worms. Das ganze Programm des "Lutherjahrs" gibt es unter www.luther-worms.de.