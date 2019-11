Guten Kaffee hat Christel Weirich schon in der DDR gern getrunken. Den ließ sie sich damals per West-Päckchen zuschicken. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. „Ich wäre im Knast gelandet.“ Da ist sich Christel Weirich ziemlich sicher. Nicht, dass sie eine Revolution gegen das Regime angezettelt hätte. Die Sache war subtiler: Weirich wurde als „politisch nicht einwandfrei“ eingestuft, war einfach nicht auf Linie. Das Geflecht aus politischem Druck und Lügen setzte der jungen Frau irgendwann so zu, dass sie den abenteuerlichen Entschluss fasste, die DDR zu verlassen.

Abenteuerlich war vor allem der Fluchtweg. In einem Westauto, verladen auf einem Autotransporter, der von Bayern nach Ost-Berlin und von dort in den Westen der Stadt zur Fertigstellung fuhr. „Der Fahrer sagte uns, er werde mit einem langen Hupen signalisieren, dass wir im Westen sind“, berichtet Weirich. „Das Hupen werde ich mein Leben lang nicht vergessen, mein Sohn bekommt noch immer Tränen in die Augen.“

Für Christel Weirich – eine aufgeschlossene, lebenslustige Frau, die schon lange in Schwetzingen lebt – war in den 70ern klar, dass die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten keinen Bestand haben wird. „Ich habe immer damit gerechnet, dass die Mauer fallen wird“, sagt sie. Den größten Anteil daran hatte ihrer Ansicht nach Willy Brandt. Den Fall der Mauer wollte sie trotz der Vorahnung allerdings nicht abwarten.

Doch der Reihe nach: Christel Weirich wuchs im ruhigen, grünen Ost-Berliner Stadtteil Weißensee auf. Sie wurde 1944 eingeschult, eine zweite Klasse hat sie freilich nie gesehen. Es ging zu Kriegsende gleich in die dritte. Über 80 Schüler waren sie damals im Jahrgang. Nur zwei von ihnen verließen ihre Heimat: Einer ging nach Amerika, die andere war Christel Weirich. Sie hatte schon während der Schulzeit den Plan, nach dem Abitur im Westen zu studieren. Das eine verhinderte die Mauer, das andere die Bewertung, in der sie als politisch nicht einwandfrei eingestuft wurde. Da war es aus und vorbei mit dem Studium. Stattdessen immerhin konnte sie bei der Sparkasse arbeiten und leitete bald eine Filiale.

An dieser Stelle fällt ihr die verrückte Geschichte mit dem Kaffee ein. Den bekam sie per West-Päckchen und brühte ihn gegen jede Regel in der Sparkassenfiliale auf, was natürlich den Kunden auffiel. Es roch einfach zu gut. Gott sei Dank befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein Café, auf das man den Duft schieben konnte. Dem Café bescherte das unerwartete Kundschaft. Es war 1972 oder 1973, als Christel Weirich die politische Situation in der DDR nicht mehr aushielt. Sie hörte von einem Schleuser, der DDR-Bürger für 10 000 West-Mark über die Grenze brachte. Pro Person. 10 000 Mark, die sie nicht hatte. Ihr Sohn musste natürlich mit, von ihrem Mann war sie bereits geschieden.

Weirich rief ihre Verwandtschaft in Mannheim an, was ihr vermutlich erhebliche schauspielerische Fähigkeiten abverlangte. Denn ihr war klar, dass das Gespräch abgehört wurde. Aber wie macht man den Verwandten klar, dass man „rüber machen“ will und dafür 20 000 Mark braucht? „Die haben sofort kapiert, um was es geht und gesagt: Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin.“

Es kam der Tag der Flucht. Der Mann mit dem Autotransporter hielt wie verabredet bei Kilometer 713. Er täuschte ein Problem am Laster vor, stoppte kurz und gab Christel Weirich und ihrem Sohn Klaus die Chance, einzusteigen. Das war nicht so leicht, denn sie mussten nach oben in das Auto auf der Ladefläche. „Aber mit dem nötigen Adrenalin schafft man alles“, erinnert sie sich.

Der Laster setzte sich in Bewegung, Christel und ihr Sohn lagen auf dem Boden, einen Halt gab es nicht. Dann kam die innerdeutsche Grenze. Der Lkw-Fahrer und die Grenzer diskutierten miteinander – auf eine Kontrolle der Autos auf der Ladefläche verzichteten sie glücklicherweise. Die Fahrt ging weiter, dann ertönte wie verabredet die Hupe. Mit dem Flugzeug ging es von Tegel nach Frankfurt und von dort nach Mannheim.

Dort wurden die beiden von Mutter und Schwester erwartet. Sie waren bereits in den Sechzigern dorthin gezogen. Die frisch Geflohenen hatten Glück: Christel Weirich fand sofort Arbeit bei der Volksbank, der 15-jährige Sohn war ein talentierter Handballer und wurde gleich integriert. Er trainierte die Rheinauer Handballer, bekam eine Lehrstelle, und arbeitete bei John Deere. Später wechselte er zum Nationaltheater, wo er noch heute als Bühnenwerker arbeitet.

Nach Berlin-Weißensee fährt Christel Weirich seit 1981 wieder regelmäßig, sie hat regen Kontakt zu ihren alten Freunden und Schulkameraden. 1981 fand sie heraus, dass sie nicht auf einer schwarzen Liste der DDR stand. Eine Freundin hatte das recherchiert.

Sie hat viel erlebt und sich dabei ihren Humor und den Lebensmut immer erhalten. Die Berliner Mundart sowieso. Am Ende des Gesprächs stellt sie allerdings in sachlichem Tonfall fest: „Da machste was mit!“