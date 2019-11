Weinheim/Schwetzingen. (pol/van) In Weinheim und Schwetzingen treiben wieder Trickbetrüger ihr Unwesen.

Am Mittwochabend erhielten drei Weinheimer Bürger Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten mit unterdrückter Rufnummer, die in den Gesprächen Einbrüche in den Straßen Eichenweg, Konrad-Adenauer-Straße und "In der Steig" im Stadtteil Lützelsachsen vorgaukelten. Sie erkundigten sich nach entsprechenden Sicherungen an Türen und Fenstern und in einem Fall nach vorhandenem Bargeld. Alle Betroffenen ließen sich nicht weiter auf die Dialoge ein und beendeten die Telefonate.

In Schwetzingen erhielt am Mittwochnachmittag eine Frau in der Karlsruher Straße einen Anruf ihrer vermeintlichen Nichte "Anna", die zur Zahlung einer Eigentumswohnung 4000 Euro benötigte und im Laufe des Nachmittags bei der Frau vorbeikommen wollte. Nachdem die Frau der Anruferin mitgeteilt hatte, über eine solche Summe nicht zu verfügen, beendete "Anna" das Telefonat. Die Dame meldete den Vorfall der Polizei.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt in beiden Fällen.