Walldorf. (pol/geko) Eine 84-Jährigen wurde am Mittwochmorgen von einer vermeintlichen Spendensammlerin in Walldorf bestohlen. Als sich diese für die Spende bedankte griff sie der Seniorin in den Geldbeutel, berichtet die Polizei.

Die unbekannte Frau tippte der Seniorin um 9.30 Uhr in der Friedrichstraße auf die Schulter. Als sie sich umdrehte, hielt ihr die Unbekannte eine Spendenliste mit Bildern entgegen.

Die 84-Jährige spendete 5 Euro und trug sich in die Liste ein. Die angebliche Sammlerin umarmte daraufhin die Seniorin, drückte die Dame an sich und küsste ihre beiden Wangen, bevor sie weiterging.

Später fiel der 84-Jährigen auf, dass Geld in ihrem Portemonnaie fehlt. Die vermeintliche Sammlerin hatte es ihr bei der Umarmung aus dem offenen Geldbeutel gezogen.

Die Täterin wird von der Seniorin wie folgt beschrieben: Weiblich, etwa 22 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß. Sie soll einen dunkleren Hauttyp haben, schlank sein, lange schwarze glatte Haare haben, die zu einem Zopf nach hinten gebunden sind. Außerdem soll sie ein blaues Kleid getragen haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06222/57090 melden können.