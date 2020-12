Bruchsal. (pol/kaf) Eigentlich wollten die Beamten das Auto nur kontrollieren, weil ein Bremslicht defekt war. Doch dann entdeckten die Polizisten Waffen und Patronen in dem Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilt,überprüfte eine Streife den Wagen am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Rhönstraße in Waghäusel. Dabei fanden sie dann 2 Kleinkaliberpatronen, ein überlanges Messer und einen selbstgebastelten Schlagstock. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte weder eine Erlaubnis für die Waffen noch für den Erwerb von Munition vorlegen. Der Mann wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt.