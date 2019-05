Viernheim. (pol/mare) Fette Beute haben Trickdiebe am Mittwochnachmittag in der Pater-Delp-Straße in Viernheim gemacht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14 Uhr klingelte ein Mann bei dem über 80-jährigen Bewohner wegen eines angeblichen Wasserschadens. Nur wenige Minuten, nachdem der Mann wieder gegangen war, erschien ein Monteur, der den Wasserdruck prüfen wollte. Als auch dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte der ahnungslose Senior den Trickdiebstahl fest. Die flüchtigen Täter erbeuteten Bargeld von mehreren Hundert Euro.

Der erste Mann soll um die 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Seine Haare waren schwarz und glatt. Während der Tat trug er ein weißes Hemd und eine dunkle Hose. Zudem sprach der Täter Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Der angebliche Monteur wird auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Er soll zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Zudem hatte er rotbraune, gewellte Haare, es könnte sich aber auch um eine Perücke gehandelt haben. Der Monteur war mit einer schwarzen Arbeitsbekleidung, bestehend aus einer Hose und einer Jacke, bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den beiden beschriebenen Männern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden.