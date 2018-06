Rhein-Neckar. (pol/mare) War es das schwüle Wetter, weshalb so viele Verkehrsteilnehmer unachtsam unterwegs waren? In der gesamten Rhein-Neckar-Region gab es jedenfalls am Donnerstag und Freitag zahlreiche Verkehrsunfälle, wie die Polizei mitteilt. Autos, Fußgänger und Fahrradfahrer waren beteiligt. Ein Überblick.

Mannheim: Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines zweiten Unfalls, der sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Mallaustraße/Sporwörthstraße in Mannheim ereignet hat. Ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer war in der Mallaustraße in Richtung Wachenburgstraße unterwegs. An der Kreuzung nahm er einem von rechts kommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Hyundai weggeschleudert und um 180 Grad gedreht. Er überschlug sich einmal und kam darauf am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Der Hyundai-Fahrer sowie dessen 21-jährige Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht. Der Busverkehr musste während der Unfallaufnahme umgeleitet werden.

Weinheim: Eine 89-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 12.15 bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weinheimer Straße/Horrackerstraße leicht verletzt. Die Frau fuhr als Beifahrerin im Mercedes eines 92-Jährigen mit, der die Horrackerstraße in Richtung Dornbachweg befuhr.

An der Kreuzung nahm ihm dann ein von links kommender 44-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall beschädigt.

Der Mercedes des 92-Jährigen musste abgeschleppt werden. Dessen Beifahrerin wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Eppelheim: Am Freitag gegen 8.40 Uhr bog ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Hildastraße/Wieblinger Straße/Schubertstraße vermutlich von der Hildastraße kommend rechts in die Wieblinger Straße ein.

Hierbei beachtete der Radfahrer nach ersten Ermittlungen eine 36-jährige Fußgängerin, die über einen Fußgängerfurt lief, nicht. Es kam offenbar zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin stürzte und sich leicht verletzte. Hinweise, dass der Radfahrer auch stürzte, sind nicht gesichert. Der Radfahrer flüchtete.

Da der Unfallhergang bislang nicht gänzlich geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter Telefon 0621/1744140 in Verbindung zu setzen.

Heiligkreuzsteinach: Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße L535 von Abtsteinach in Richtung Neckarsteinach. In einer Linkskurve kurz vor Heiligkreuzsteinach kam ihm ein hellblauer Kleinwagen entgegen, der teilweise auf der Spur des Motorradfahrers fuhr.

Der Kleinwagen reagierte nicht auf Handbewegungen des Motorradfahrers, weiter rechts zu fahren und fuhr stattdessen noch mehr auf die Spur der ihm entgegenkommenden weinroten Yamaha. Hierbei stieß der Motorradfahrer mit seiner linken Hand gegen die Windschutzscheibe des hellblauen Kleinwagens und kam beinahe zu Fall.

Der 27-jährige musste noch im Kurvenbereich anhalten, da er starke Schmerzen in der Hand verspürte und nicht weiterfahren konnte.

Der hellblaue Kleinwagen mit der etwa 60 bis 70 Jahre alten Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 in Verbindung zu setzen.

Altlußheim: Am Donnerstag gegen 20 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkweg in Richtung Kurpfalzstraße. An der Einmündung zur Kurpfalzstraße fuhr er offenbar geradeaus weiter, prallte zunächst gegen ein Straßenschild und kam dann an einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Der Unbekannte machte sich im Anschluss einfach aus dem Staub, obwohl das Straßenschild und die Mauer erheblich beschädigt wurden. Zeugen wurden durch den lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam, konnten aber keine Angaben zu dem Flüchtigen machen.

Es ist lediglich bekannt, dass er ein silbernes Auto, eventuell einen Mercedes-Benz fuhr. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 zu melden.

Mannheim: Gegen 7.25 Uhr kam es an der Einmündung Neckarauer Straße/Lettestraße zu einem Unfall, bei dem ein 38-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße unterwegs.

An der Einmündung zur Lettestraße wollte eine 50-jährige Toyota-Fahrerin von der Neckarauer Straße nach rechts abbiegen, übersah hierbei jedoch den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ob sein Fahrrad durch die Kollision beschädigt wurde, steht bislang nicht fest. Am Auto der 50-Jährigen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Laudenbach: Verletzungen zogen sich sowohl der Fahrradfahrer selbst wie auch seine auf dem Gepäckträger befindliche Freundin bei einem Unfall am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in der Kirchstraße zu. In Höhe des Mühlengässchens wollte der 26-Jährige aus Laudenbach abbremsen und beide stürzten dabei vom Rad.

Er zog sich Kopfverletzungen zu, seine Begleiterin Prellungen und Schürfwunden im Bereich der Beine.

Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurden sie - die beiden trugen keinen Helm -in ein Krankennaus nach Heppenheim eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

Update: 29. Juni 2018, 17.05 Uhr