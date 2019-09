Heidelberg. (pol/mare) Von etlichen Unfällen auf den Straßen der Region berichtet die Polizei am Dienstag. Ein Überblick:

> Heidelberg: Am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr sind in der Carl-Benz-Straße ein Ford Focus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Verursacht hatte den Zusammenstoß ein 77-jähriger Autofahrer, der beim Linksabbiegen nicht auf die herannahende Straßenbahn geachtet hatte. Dessen Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er noch bremste. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 3000 Euro.

Verletzte gab es nicht, der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

> Mannheim: Am frühen Dienstagmorgen hat es auf der Bundesstraße B38 gekracht. Kurz nach 2 Uhr war ein 33-järhiger Audi-Fahrer in Richtung Mannheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe Rebenstraße kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit den Leitplanken.

Ohne anzuhalten fuhr der Mann zunächst weiter bis in die Mannheimer Straße, wo sein Fahrzeug schließlich liegen blieb. Als er sich zu Fuß von dannen machen wollte, wurde der 33-Jährige von einem Mann angesprochen. Das veranlasste ihn dazu, doch auf die Polizei zu warten.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten sofort auf, das der Audi-Fahrer betrunken war. Über 1,6 Promille brachte ein erster Test. Eine Blutentnahme war daraufhin zwingend.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige keinen Führerschein hat, was derzeit noch überprüft wird. Auch die Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht sind aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

> Oftersheim: Verkehrsbedingt halten musste am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Heidelberger Straße. Der BMW-Fahrer aus Edingen-Neckarhausen dahinter war wohl unachtsamund fuhr auf, wodurch an beiden Autos Schaden entstand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit, so dass ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden musste.

Dessen Fahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt beträgt der Schaden rund 5000 Euro.

> Bammental: Im Einmündungsbereich Haupt-/Gaiberger Straße sind am Montag kurz nach 17 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Verursacht hatte den Unfall eine 18-jährige BMW-Fahrerin, die die Vorfahrt einer Opel Astra-Fahrerin nicht beachtet hatte.

Der Opel war danach nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf 5000 Euro. Die BMW-Fahrerin sieht nach Abschluss der Ermittlungen einer Anzeige entgegen.

> Eppelheim: Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am Montagmittag gegen 14.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Straße. Eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin wollte auf ein Firmenareal einfahren, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Die nachfoklgende 43-jährige VW-Fahrerin erkannte dies allerdings zu spät und fuhr auf, da sie zu wenig Abstand gehalten hatte. Die Insassen des Peugeot zogen sich leichte Verletzungen zu. Schaden entstand in Höhe von 5000 Euro.

> Ketsch: Im Einmündungsbereich Schwetzinger Straße/Schillerstraße wurde am Montagabend gegen 18 Uhr eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Ein aus Ketsch stammender VW-Fahrer erfasste beim Einfahren in den Einmündungsbereich die 68-Jährige, die daraufhin stürzte. Sie kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden ist gering. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht der Mann einer Anzeige entgegen.

Ein anderer Radfahrer wurde im Einmündungsbereich des Brühler Pfads verletzt. Dort fand eine Frau den am Boden liegenden und verletzten Radfahrer. Der aus Leimen stammende Mann kam offenbar aufgrund der verschmutzten Fahrbahn sowie wegen Rollsplitts zu Fall.

Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde er mittels Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die Angehörigen des Mannes wurden informiert.

> Buchen: Erheblichen Sachschaden an einer Treppe in der Straße Am Gänsbaum in Hettingen verursachte ein Fahrzeugführer. Die Sandsteintreppe wurde zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, vermutlich beim Rangieren beschädigt. Dder Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Geschädigten zu verständigen oder die Polizei zu rufen. Deshalb werden nun Zeugen gesucht. Das Polizeirevier Buchen ist für Hinweise unter der Rufnummer 06281/9040 erreichbar.