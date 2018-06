Rhein-Neckar/Odenwald. (pol/mare) Die Polizei im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis hatte die vergangenen Tage über viel zu tun mit Verkehrsunfällen. Ein Überblick.

Aglasterhausen: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Rund 45.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße bei Aglasterhausen. Dort war ein 60-jähriger Mann mit seinem Volvo XC 60 verunglückt. Der Mann war von Sinsheim in Richtung Mosbach unterwegs und kam zwischen den beiden Aglasterhausener Einmündungen nach links von der Fahrbahn ab.

Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der 60-Jährige wurde verletzt und musste von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zur technischen Unterstützung und zur Absicherung der Unfallstelle war die freiwillige Feuerwehr Aglasterhausen mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeugs kurzzeitig gesperrt werden.

Haßmersheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Wohnmobil kam es am Sonntagabend gegen 22 Uh, in der Neckarstraße im Bereich der Zufahrt zur ehemaligen Neckarfähre in Haßmersheim. Ein 56-jähriger Autofahrer war aus Richtung Obrigheim kommend auf der Neckarstraße unterwegs und wollte in Richtung Sportplatz weiterfahren. Beim Überqueren der Theodor-Heuß-Straße kollidierte er mit einem Wohnmobil, dessen 61-jähriger Fahrer gerade der abknickenden Vorfahrtsstraße folgend von der Theodor-Heuß-Straße nach links auf die Neckarstraße fahren wollte.

Durch den Unfall entstand an dem Auto Sachschaden in Höhe von 2000 Euro und am Wohnmobil in Höhe von 5000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nicht fahrtüchtig war wohl der 56-jährige Fiat-Lenker. An der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten mittels Alkoholvortest fest, dass der Mann, welcher sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, zu viel getrunken hatte. Das Testergebnis von mehr als 1,1 Promille hatte zur Folge, dass der Unfallverursacher die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten musste. Auf den Mann kommen nun ein Fahrverbot und eine Strafanzeige zu.

Billigheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen in der Straße Am Haagen in Billigheim abgestellten Mercedes-Benz Vito. Der Fahrer des Kleintransporters stellte bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug am Sonntag fest, dass dieses im Bereich der rechten vorderen Türe beschädigt war.

Der Schadensverursacher hatte weder die Polizei informiert noch den Geschädigten benachrichtigt, weshalb nun Zeugen gesucht werden, die sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden sollen.

Mosbach: Audi-Fahrer fällt durch zügige Fahrweise auf

Bereits mehrfach wurde dem Polizeiposten Limbach und der Verkehrspolizei Mosbach in der Vergangenheit ein Autofahrer gemeldet, der in den Morgenstunden zwischen 7 Uhr und 8 Uhr mit einem Audi offenbar sehr zügig auf der Landesstraße L525 zwischen Sattelbach und Mosbach unterwegs ist. Am Freitag konnte dann im Rahmen einer Überprüfung festgestellt werden, dass der Mann tatsächlich dort entlangfuhr und dass er sich nicht an die an der Kontrollstelle zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gehalten hat.

Der Mann war dabei mit einem blauen Audi A6 Avant mit Kennzeichen aus dem Landkreis Miltenberg "MIL" unterwegs und fuhr fast 40 km/h zu schnell.

Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Audi-Fahrer nicht nur zu schnell gefahren ist, sondern bei einem Überholmanöver auf dem geraden Streckenabschnitt der L525 zwischen Sattelbach und Abzweigung Lohrbach möglicherweise auch noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die am Freitag gegen 7.20 Uhr auf der Landstraße unterwegs waren und den Überholvorgang beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Mosbach, Telefon 06261/8090, zu melden.

Mannheim: Autofahrer nimmt 27-jährigem Radfahrer die Vorfahrt

Ein 27-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag gegen 19.50 Uhr, an der Kreuzung Marie-Curie-Straße/Schwetzinger Landstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Audi-Fahrer leicht verletzt. Der 65-jährige Audi-Fahrer fuhr aus Schwetzingen kommend auf der Marie-Curie-Straße und wollte an der Einmündung zur Schwetzinger Landstraße nach rechts abbiegen.

Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt des Radfahrers, der auf der Schwetzinger Landstraße in Richtung Schwetzingen unterwegs war und kollidierte mit diesem. Der 27-Jährige stürzte zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dessen Fahrrad sowie am Audi entstand geringer Sachschaden.