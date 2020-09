Schwetzingen. (pol/kaf) Am Dienstag kam es gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L597/B535. Laut Polizei war ein 56-jähriger Toyota-Fahrer aus Richtung Friedrichsfeld gekommen und wollte nach links auf die B535 abbiegen. Dabei übersah er einen Mercedes, der von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld unterwegs war. Beide Autos kollidierten.

Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Linksabbiegerspur blockiert, die Fahrbahn musste gereinigt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund 15.000EUR.