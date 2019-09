Schwetzingen. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in der Carl-Benz-Straße kam es in der Nacht zum Montag. In der Nacht hatte sich der Mitarbeiter eines Hotels vor Ort über den Lärm vor einem nahegelegenen Café beschwert. Kurz nach 3 Uhr kam es deswegen zu einem Schlagabtausch zwischen dem 31-jährigen Hotelangestellten und einem 28-Jährigen. Dabei erlitt der 31-Jährige schwere Gesichtsverletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 28-jährige Tatverdächtige am Bahnhof vorläufig festgenommen. Nachdem er erkennungsdienstlich behandelt worden war, kam es wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.