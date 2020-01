Schwetzingen. (pol/rl) Am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr rief eine Frau beim Polizeirevier Schwetzingen an und meldete einen Mann, der in einer Telefonzelle an der Hebelstraße und Wildemannstraße stand und an seinem Penis herumspielen würde.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, stand der 52-Jährige noch in der Telefonzelle, war allerdings angezogen. Er wurde vorläufig festgenommen. Wie die Polizei weiter schreibt, zeigten sich bei dem Mann Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb er in eine Fachklinik gefahren und dort einem Arzt vorgestellt wurde.

Info: Weitere Zeugen oder Personen, die von dem Mann belästigt worden, sollen sich unter 0621/174-4444 bei der Polizei melden.