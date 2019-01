Rhein-Neckar. (pol/mare) In der Region waren über das Wochenende wieder Einbrecher und Langfinger am Werk. Ein Überblick über den Polizeibericht:

In Mannheim in der Friedrichstraße kam es zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Unbekannter auf der Rückseite des Gebäudes mit einer Leiter auf den Balkon der betroffenen Wohnung geklettert und hatte dort mit brachialer Gewalt die Balkontür aufgehebelt. Er stahl offenbar aber nichts. Zeugentelefon: 0621/833970.

Am Samstag gegen 18 Uhr verfolgten zwei Ladendetektive zwei Ladendiebe und wollten diese vor einem Juwelier festnehmen. Die beiden 16 und 23 Jahre alten Ladendiebe wollten sich losreißen und schlugen so auf einen 47-jährigen Detektiv ein, um ihr Diebesgut im Wert von 70 Euro zu verteidigen. Dabei wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Während der Festnahmeversuche bildete sich eine Menschentraube von rund 150 Schaulustigen um das Quartett und verfolgte das Geschehen.

Bis die Polizei dazu kam waren die beiden Ladendiebe aggressiv und versuchten, sich aus den Haltegriffen der Detektive zu befreien. Sie wurden mit Handschließen gefesselt und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Zeugentelefon: 06221/45690.

Erneut eingebrochen wurde zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 9.55 Uhr, in ein Blumengeschäft in der Cheliusstraße. Über eine Terrassentür waren Unbekannte in den Laden gelangt, wo sie den Personalraum durchsuchten.

Nachdem sie dort offenbar nichts fanden, hebelten sie mit brachialer Gewalt die Tür zu einem Büroraum auf und stahlen dort ein wenig Geld.

Da in den letzten Wochen mehrmals in das Blumengeschäft eingebrochen wurde, ziehen die Ermittler in Betracht, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Zeugentelefon: 0621/33010.

Im Bäckerweg sowie in der Forster- und Neustadter Straße wurden zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, drei Mercedes-Benz aufgebrochen. Unbekannte hatten an den betroffenen Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen und versuchten, die Lenkrad-Airbags auszubauen. Während es im Bäckerweg beim versuchten Diebstahl des Airbags blieb, waren die Täter bei den anderen beiden Autos erfolgreich. Eventuell wurden die Täter bei ihrem Vorhaben im Bäckerweg gestört. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass zwischen den Taten ein und mehreren Taten davor Zusammenhang besteht. Zeugentelefon: 0621/1744444.

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Täter Sonntagnacht gegen 4 Uhr bei einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße "Auf der Blumenau". Der Unbekannte war über die Kellertür in das Anwesen eingedrungen und versuchte, im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in eine Wohnung einzubrechen.

Während er sich an der Wohnungstür zu schaffen machte, wurde jedoch einer der Bewohner auf Geräusche aufmerksam. Als der Unbekannte den Mann bemerkte, ließ er sofort von seinem Vorhaben ab und ergriff über die Eingangstür die Flucht. Eine Beschreibung des Einbrechers liegt der Polizei nicht vor. Zeugentelefon: 0621/777690.

In Edingen-Neckarhausen wurde im Laufe des Samstags zwischen 11 und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten in sämtlichen Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Ob sie dabei allerdings fündig wurden, steht bislang noch nicht fest. Nachbarn teilten der Polizei mit, dass sie gegen 19.40 Uhr ein Scheibenklirren hörten, welches mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Zeugentelefon: 06203/93050 oder Polizeiposten Edingen-Neckarhausen 06203/892029.

In Sinsheim wurden Fahrräder der Marke Cross LTD aus einem Auflieger, der auf dem Gelände eines Autohofes in der Neulandstraße in der Nacht zum Samstag abgestellt war, gestohlen. Der Fahrer stellte am Samstagmorgen fest, dass der Auflieger aufgebrochen war und über ein Dutzend Fahrräder im Gesamtwert von rund 4000 Euro fehlten.

Ob noch weitere Auflieger in derselben Nacht aufgebrochen worden sind, ist bislang nicht bekannt. Zeugentelefon: 07261/6900.