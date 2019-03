Mannheim/Altlußheim. (pol/mare) Auf Baumaterialien haben es Diebe in den letzten Tagen abgesehen gehabt. Das berichtet die Polizei.

Mannheim-Friedrichsfeld: Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, brachen die Täter auf einer Baustelle unter der Brücke der Autobahn A656 drei Baucontainer auf. Die Unbekannten brachen gewaltsam die Schlösser der Container auf und stahlen aus einem Container mehrere Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro.

Aus den anderen beiden Baucontainern ließen die Täter offensichtlich nichts mitgehen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/93050 zu melden.

Altlußheim: Vom Gelände eines Baustoffhändlers in der Badenwerkstraße stahlen die Täter Montagnacht zwischen 0.45 und 1.20 Uhr insgesamt 45 neue Europaletten im Wert von über 400 Euro. Sie hatten die Paletten vom frei zugänglichen Firmengelände vermutlich in einen hellen Transporter geladen und waren dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen melden sich hier beim Polizeiposten Neulußheim unter Telefon 06205/31129 oder beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600.