Heilbronn/Gorxheimertal/Viernheim. (pol/mare) Der Polizei ist ein weiterer Erfolg gegen eine Bande geglückt, die versucht, als falsche Polizisten vor allem ältere Frauen abzuzocken. Das teilen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Überwiegend traten die Mitglieder der Bande in der Vergangenheit als sogenannte "falsche Polizeibeamten" auf und erbeuteten hierdurch bei mindestens zwölf Einzeltaten circa 420.000 Euro. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn gelang es den Ermittlern bereits im Februar, führende Mitglieder der Betrüger-Bande vorläufig festzunehmen.

Drei weitere Mitglieder wurden nun durch intensive Ermittlungen insbesondere durch die Auswertung vorliegender Beweismittel identifiziert werden. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, an verschiedenen Taten nicht unerheblich beteiligt gewesen zu sein.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Gorxheimertal sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Männer aus Viernheim. Gegen die Beschuldigten hat die für den Wohnort zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt, Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle beantragt. Die Durchsuchung der Wohnräume von zwei der drei Tatverdächtigen fand am Montag im Rahmen statt.

Alle drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Noch am Montag setzte ein Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt die beantragten Haftbefehle in Vollzug. Alle drei wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Unter anderem wurde bei dem 19-Jährigen ein hochwertiger Mercedes sichergestellt, der als Tatmittel in Betracht kommt.