Reilingen. (pol/rl) Zwei Wildfälle ereigneten sich am Sonntagabend auf der Landesstraße 723 bei Reilingen. Kurz vor 20 Uhr war der Honda-Fahrer von Hockenheim in Richtung Walldorf unterwegs, als ein Reh die Straße überquerte. Das Tier wurde von dem Auto erfasst und dabei tödlich verletzte. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand 4000 Euro Sachschaden.

Am frühen Montagmorgen kam es kurz nach 2 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der L 723. Diesmal war ein Lastwagen von Walldorf in Richtung Hockenheim unterwegs. Wenige Meter von der vorherigen Unfallstelle entfernt, erfasste er Laster ebenfalls ein Reh. Das Tier starb an den Folgen seiner Verletzungen. An dem Lastwagen entstand rund 1000 Euro Sachschaden.