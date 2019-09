Plankstadt. (pol/mün) Ein 34 Jahre alter Mann wird gleich wegen mehrerer Vergehen angezeigt: Er fuhr ohne Führerschein, war nicht nüchtern, baute dabei auch noch einen Unfall und beging schließlich Unfallflucht. Für die Polizei geht es auch um Gefährdung des Straßenverkehrs, wie sie mitteilt.

Der Mann hatte am Mittwochabend in Plankstadt gegen 22.30 Uhr in der Schillerstraße einen Unfall gebaut. Er war mit einem BMW nach links abgekommen und gegen einen geparkten Kleintransporter geknallt. Der wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen dahinter geparkten Audi geschoben.

Trotz mehrerer Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, fuhr der Mann einfach davon.

In Schwetzingen konnten ihn Polizisten dann nach ihrer Fahndung finden und festnehmen.

Da er deutlich nach Alkohol roch und die Uniformierten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln feststellten, wurden dem Mann mehrere Blutproben entnommen. Sein BMW wurde sichergestellt.

An allen drei Autos entstand Sachschaden von mehr als 5000 Euro.