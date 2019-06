Neulußheim. (RNZ) Die Beamten der Kriminalpolizei in Heidelberg ermitteln derzeit wegen gleich zwei Fällen des versuchten Enkeltrickbetrugs. Laut Polizei haben sich beide Vorfälle in Neulußheim zugetragen. Am Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, klingelte bei einer 94-Jährigen das Telefon. Eine angebliche Enkelin teilte ihr mit, dass sie 40.000 Euro für einen Wohnungskauf benötige. Das vermeintliche Opfer entlarvte die „Verwandte“ mit wenigen Fragen und beendete daraufhin das Gespräch.

Nur wenige Minuten zuvor hatte bereits das Telefon einer 82-jährigen Neulußheimerin geklingelt. Auch dort meldete sich eine angebliche Enkelin und bat um 30 000 Euro Bargeld. Die Seniorin ging nicht auf die Forderung ein und beendete das Gespräch von sich aus.

Die Polizei warnt nun ausdrücklich vor Anrufen von angeblich in Not geratenen Verwandten. Die Beamten raten Betroffenen, kein Bargeld oder sonstige Wertgegenstände an Fremde abzugeben.