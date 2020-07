Neulußheim. (pol/mün) Zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte kommt es am Freitagabend in Neulußheim. In einem Einfamilienhaus war am Abend ein Feuer ausgebrochen und der Dachstuhl stand in Flammen.

Nach ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt. Das Feuer soll einen sehr hohen Sachschaden verursacht haben - man könne von einem sechsstelligen Betrag ausgehen, heißt es bei der Polizei.

Die Löscharbeiten laufen am späten Abend noch. Danach kann die Suche nach der Brandursache beginnen.